Окупанти на Бахмутському напрямку розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового
Київ • УНН
На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця ЗСУ. Інцидент стався 6 вересня 2024 року поблизу "Фенольного заводу" в селищі Нью-Йорк, розпочато розслідування.
На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця ЗСУ, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.
Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголосили у прокуратурі.
росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState13.10.24, 10:09 • 24102 перегляди