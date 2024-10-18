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Окупанти на Бахмутському напрямку розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового

Київ • УНН

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На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця ЗСУ. Інцидент стався 6 вересня 2024 року поблизу "Фенольного заводу" в селищі Нью-Йорк, розпочато розслідування.

Окупанти на Бахмутському напрямку розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового

На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця ЗСУ, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголосили у прокуратурі.

росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState13.10.24, 10:09 • 24102 перегляди

Антоніна Туманова

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