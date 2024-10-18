Оккупанты на Бахмутском направлении расстреляли, вероятно, раненого украинского военного
Киев • УНН
На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ. Инцидент произошел 6 сентября 2024 года вблизи "Фенольного завода" в поселке Нью-Йорк, начато расследование.
На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
«... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
По оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.
Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи «Фенольного завода» на территории поселка Нью-Йорк.
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в прокуратуре.
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