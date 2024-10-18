Оккупанты на Бахмутском направлении расстреляли, вероятно, раненого украинского военного

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

«... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.

Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи «Фенольного завода» на территории поселка Нью-Йорк.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в прокуратуре.

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