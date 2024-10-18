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Оккупанты на Бахмутском направлении расстреляли, вероятно, раненого украинского военного

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18 октября 2024, 14:56  •  1043 просмотра

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На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ. Инцидент произошел 6 сентября 2024 года вблизи "Фенольного завода" в поселке Нью-Йорк, начато расследование.

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

«... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.

Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи «Фенольного завода» на территории поселка Нью-Йорк.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в прокуратуре.

россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState13 октября 2024, 07:09 • 23221 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
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