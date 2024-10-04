росіяни стратили на полі бою 93 українських бійців, 80% цих страт сталися в цьому році – ОГП

Наразі відомо, що російські окупанти стратили 93 українських військових саме на полі бою. 80% цих страт відбулися в цьому році. Це свідчить про серйозне збільшення таких випадків. Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора з’явилася нова інформація. В Telegram-каналах було поширено відео можливої стати ще одного військовослужбовця України у зухвалій формі…Наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. Що важливо зазначити, що 80% цих страт відбулися в цьому році. Що говорить про серйозне збільшення цих випадків у 2024 році