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росіяни стратили на полі бою 93 українських бійців, 80% цих страт сталися в цьому році – ОГП

росіяни стратили на полі бою 93 українських бійців, 80% цих страт сталися в цьому році – ОГП

Київ • УНН

 • 38696 перегляди

ОГП повідомляє про 93 страти українських військових росіянами на полі бою. 80% цих випадків сталися у 2024 році, що свідчить про значне погіршення ставлення окупантів до полонених.

Наразі відомо, що російські окупанти стратили 93 українських військових саме на полі бою. 80% цих страт відбулися в цьому році. Це свідчить про серйозне збільшення таких випадків. Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора з’явилася нова інформація. В Telegram-каналах було поширено відео можливої стати ще одного військовослужбовця України у зухвалій формі…Наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. Що важливо зазначити, що 80% цих страт відбулися в цьому році. Що говорить про серйозне збільшення цих випадків у 2024 році

- розповів Бєлоусов.

Він зазначив, що цю тенденцію помітили наприкінці минулого року.

"Десь з листопада відбулися зміни в ставленні військовослужбовців рф до наших військовополонених в значно гірший бік", - сказав Бєлоусов.

Додамо

У мережі 3 жовтня з’явилося можливе відео страти росіянами українського військовополоненого.

Так, Z-блогер опублікував два відео. На першому, чоловік стоячи на колінах у викопаній ямі, на вимогу окупанта за кадром каже: "Дякую дяді Жені Пригожину, що виховав таких пацанів". В цей час до горла підносять ніж. Згодом росіяни розстрілюють його.

Нагадаємо

Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф.

За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі села Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
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