россияне казнили на поле боя 93 украинских бойцов, 80% этих казней произошли в этом году - ОГП

Известно, что российские оккупанты казнили 93 украинских военных именно на поле боя. 80% этих казней произошли в этом году. Это свидетельствует о серьезном увеличении таких случаев. Об этом сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера появилась новая информация. В Telegram-каналах было распространено видео возможной стати еще одного военнослужащего Украины в дерзкой форме...Сейчас мы уже имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя. Что важно отметить, что 80% этих казней произошли в этом году. Что говорит о серьезном увеличении этих случаев в 2024 году - рассказал Белоусов.

Он отметил, что эту тенденцию заметили в конце прошлого года.

"Где-то с ноября произошли изменения в отношении военнослужащих рф к нашим военнопленным в значительно худшую сторону", - сказал Белоусов.

Добавим

В сети 3 октября появилось возможное видео казни россиянами украинского военнопленного.

Так, Z-блогер опубликовал два видео. На первом, мужчина стоя на коленях в выкопанной яме, по требованию оккупанта за кадром говорит: "Спасибо дяде Жене Пригожину, что воспитал таких пацанов". В это время к горлу подносят нож. Впоследствии россияне расстреливают его.

Напомним

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф.

По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе села Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.