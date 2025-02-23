На Курщині, ймовірно, стратили українських військовополонених: ворог вчергове скоїв воєнний злочин - Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив про черговий випадок розстрілу українських військовополонених у курській області російської федерації. "Черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії", підкреслив Дмитро Лубінець.

Про це передає УНН із посиланням на офіційну сторінку українського Омбудсмена.

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У соцмережах шириться відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців — це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому

Лубінець наголосив у свому дописі, що розстріл українських військовополонених — черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії.

Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно!