На Курщині, ймовірно, стратили українських військовополонених: ворог вчергове скоїв воєнний злочин - Дмитро Лубінець
Київ • УНН
У соцмережах з'явилось відео розстрілу українських військовополонених з 82-ї бригади на Курщині. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо воєнного злочину рф.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив про черговий випадок розстрілу українських військовополонених у курській області російської федерації. "Черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії", підкреслив Дмитро Лубінець.
Про це передає УНН із посиланням на офіційну сторінку українського Омбудсмена.
Деталі
У соцмережах шириться відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців — це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому
Лубінець наголосив у свому дописі, що розстріл українських військовополонених — черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії.
Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно!
Нагадаємо
У соцмережах з'явилось відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими військовими. Омбудсмен України звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції.
Розстріл ворогом шістьох українських військовополонених на Донеччині: розпочато розслідування23.01.25, 11:59 • 36196 переглядiв