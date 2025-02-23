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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120691 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181680 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146164 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137956 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116919 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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На Курщині, ймовірно, стратили українських військовополонених: ворог вчергове скоїв воєнний злочин - Дмитро Лубінець

Київ • УНН

 • 30250 перегляди

У соцмережах з'явилось відео розстрілу українських військовополонених з 82-ї бригади на Курщині. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо воєнного злочину рф.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив про черговий випадок розстрілу українських військовополонених у курській області російської федерації. "Черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії", підкреслив Дмитро Лубінець. 

Про це передає УНН із посиланням на офіційну сторінку українського Омбудсмена.

Деталі

У соцмережах шириться відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців — це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому

- передає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Лубінець наголосив у свому дописі, що розстріл українських військовополонених — черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії.

Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно!

- додав посадовець.

Нагадаємо

У соцмережах з'явилось відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими військовими. Омбудсмен України звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції.

Розстріл ворогом шістьох українських військовополонених на Донеччині: розпочато розслідування23.01.25, 11:59 • 36196 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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