мвс россии объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского - росСМИ
Киев • УНН
МВД России объявило в розыск политолога и колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского по уголовной статье. Преображенский предполагает, что это может быть связано с «иноагентством» или «дискредитацией» армии РФ.
министерство внутренних дел россии объявило в розыск политолога и колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
мвс объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского (признаны в РФ иноагентами) по уголовной статье
Дополнение
Как сообщает «Медиазона», по какому именно делу его разыскивают, неизвестно, но, по словам самого Преображенского, это может быть связано с возбуждением дела из-за «иноагентства» или «дискредитации» армии рф.
Я точно не знаю, это может быть как за «иноагентство», так и за «дискредитацию» [российской армии]
Известно, что на него составляли административные протоколы по обеим статьям.
По информации, на колумниста подали в розыск сегодня утром, об этом свидетельствуют даты загрузки его фотографии в базу мвс рф.
Судя по дате загрузки фотографии Преображенского в базу МВД, он был добавлен в розыск сегодня утром.
Справочно
Преображенский был включен минюстом рф в реестр «иностранных агентов» в мае 2023 года из-за публикаций, критикующих военные действия рф в Украине.
Уже в сентябре того же года на него был составлен первый административный протокол за отсутствие плашки «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП).
Иван Преображенский является кандидатом политических наук и членом совета Форума свободной России, который был признан «нежелательной организацией» в россии.
После аннексии Крыма в 2014 году он переехал в Чехию.
Напомним,
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