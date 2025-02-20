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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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мвс россии объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского - росСМИ

мвс россии объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского - росСМИ

Киев  •  УНН

 • 6922 просмотра

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МВД России объявило в розыск политолога и колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского по уголовной статье. Преображенский предполагает, что это может быть связано с «иноагентством» или «дискредитацией» армии РФ.

министерство внутренних дел россии объявило в розыск политолога и колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

мвс объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского (признаны в РФ иноагентами) по уголовной статье

- сообщает ТАСС.

Дополнение 

 Как сообщает «Медиазона», по какому именно делу его разыскивают, неизвестно, но, по словам самого Преображенского, это может быть связано с возбуждением дела из-за «иноагентства» или «дискредитации» армии рф.

Я точно не знаю, это может быть как за «иноагентство», так и за «дискредитацию» [российской армии]

- сказал Преображенский. 

Известно, что на него составляли административные протоколы по обеим статьям.

По информации, на колумниста подали в розыск сегодня утром, об этом свидетельствуют даты загрузки его фотографии в базу мвс рф.

Судя по дате загрузки фотографии Преображенского в базу МВД, он был добавлен в розыск сегодня утром. 

Справочно

Преображенский был включен минюстом рф в реестр «иностранных агентов» в мае 2023 года из-за публикаций, критикующих военные действия рф в Украине.

Уже в сентябре того же года на него был составлен первый административный протокол за отсутствие плашки «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

Иван Преображенский является кандидатом политических наук и членом совета Форума свободной России, который был признан «нежелательной организацией» в россии.

После аннексии Крыма в 2014 году он переехал в Чехию.

Напомним,

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