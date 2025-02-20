мвс россии объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского - росСМИ

министерство внутренних дел россии объявило в розыск политолога и колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

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Как сообщает «Медиазона», по какому именно делу его разыскивают, неизвестно, но, по словам самого Преображенского, это может быть связано с возбуждением дела из-за «иноагентства» или «дискредитации» армии рф.

Я точно не знаю, это может быть как за «иноагентство», так и за «дискредитацию» [российской армии]