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У рф оголосили в розшук художника BFMTH за графіті з патріархом кирилом

Київ • УНН

 • 23181 перегляди

Стріт-арт художника BFMTH оголошено в розшук у рф за "образу почуттів віруючих". Причиною стало графіті "Старі порядки" із зображенням патріарха кирила та інші роботи художника.

У рф оголосили в розшук художника BFMTH за графіті з патріархом кирилом

мвс росії оголосило в розшук стріт-арт художника BFMTH за звинуваченням в образі почуттів віруючих. Причиною стало його графіті "Старі порядки" із зображенням патріарха кирила, передає УНН з посиланням на видання "Вёрстка".

Як пише видання, художник випадково дізнався про розшук, зробивши запит на сайті мвс рф. Однак у картці справи не було зазначено, за якою статтею порушено кримінальну справу.

BFMTH також розповів, що навесні під час обшуків у художників у різних містах росії у справі про держзраду Петра Верзилова, силовики прийшли до його колишньої дівчини і вилучили у неї техніку.

"Вона відбулася легким переляком і її відпустили. Через деякий час її викликали на допит з приводу мене і моєї діяльності, де сказали, що робота "Старі порядки" послужила каталізатором", - сказав BFMTH. 

За словами художника, кримінальну справу про образу почуттів вірян було порушено у зв'язку з цим графіті та іншими його роботами, що зображують патріарха кирила. Рік тому BFMTH залишив росію і наразі перебуває за кордоном.

BFMTH додав, що оголошення його в розшук було очікуваним. "Гучні публікації в ЗМІ моїх робіт привертають увагу як ліберальної громадськості, так і псів режиму та охоронців. Сумно що я не можу продовжувати робити роботи в рф", - зазначив художник.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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