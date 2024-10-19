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В рф объявили в розыск художника BFMTH за граффити с патриархом кириллом

В рф объявили в розыск художника BFMTH за граффити с патриархом кириллом

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 16:18  •  5877 просмотра

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Стрит-арт художник BFMTH объявлен в розыск в россии за "оскорбление чувств верующих". Причиной стало граффити "Старые порядки" с изображением патриарха кирилла и другие работы художника.

МВД россии объявило в розыск стрит-арт художника BFMTH по обвинению в оскорблении чувств верующих. Причиной стало его граффити "Старые порядки" с изображением патриарха кирилла, передает УНН со ссылкой на издание "Вёрстка".

Как пишет издание, художник случайно узнал о розыске, сделав запрос на сайте мвд. Однако в карточке дела не было указано, по какой статье возбуждено уголовное дело.

BFMTH также рассказал, что весной во время обысков у художников в разных городах россии по делу о госизмене Петра Верзилова, силовики пришли к его бывшей девушке и изъяли у неё технику.

"Она отделалась легким испугом и её отпустили. Спустя некоторое время ее вызвали на допрос по поводу меня и моей деятельности, где сказали что работа "Старые порядки" послужила катализатором", — сказал BFMTH. 

По словам художника, уголовное дело об оскорблении чувств верующих было возбуждено в связи с этим граффити и другими его работами, изображающими патриарха кирилла. Год назад BFMTH покинул россию и в настоящее время находится за границей.

BFMTH добавил, что объявление его в розыск было ожидаемым. "Громкие публикации в сми моих работ обращают внимание как либеральной общественности, так и псов режима и охранителей. Грустно что я не могу продолжать делать работы в рф", — отметил художник.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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