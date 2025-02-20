мвс росії оголосило в розшук колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського - росЗМІ
Київ • УНН
МВС росії оголосило в розшук політолога та колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського за кримінальною статтею. Преображенський припускає, що це може бути пов'язано з "іноагентством" або "дискредитацією" армії рф.
міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук політолога і колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
мвс оголосило в розшук колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського (визнані в РФ іноагентами) за кримінальною статтею
Доповнення
Як повідомляє "Медіазона", у якій саме справі його розшукують, невідомо, але, за словами самого Преображенського, це може бути пов’язано з порушенням справи через "іноагентство" або "дискредитацію" армії рф.
Я точно не знаю, це може бути як за "іноагентство", так і за "дискредитацію" [російської армії]
Відомо, що на нього складали адміністративні протоколи за обома статтями.
За інформацією, на колумніста подали в розшук сьогодні вранці, про це свідчать дати завантаження його фотографії в базу мвс рф.
Судячи з дати завантаження фотографії Преображенського в базу МВС, він був доданий в розшук сьогодні вранці.
Довідково
Преображенський був включений мін’юстом рф до реєстру "іноземних агентів" у травні 2023 року через публікації, що критикують військові дії рф в Україні.
Вже в вересні того ж року на нього було складено перший адміністративний протокол за відсутність плашки "іноагента" (частина 4 статті 19.34 КоАП).
Іван Преображенський є кандидатом політичних наук і членом ради Форуму вільної росії, який був визнаний "небажаною організацією" в росії.
Після анексії Криму в 2014 році він переїхав до Чехії.
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