мвс росії оголосило в розшук колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського - росЗМІ

міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук політолога і колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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мвс оголосило в розшук колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського (визнані в РФ іноагентами) за кримінальною статтею - повідомляє ТАСС.

Доповнення

Як повідомляє "Медіазона", у якій саме справі його розшукують, невідомо, але, за словами самого Преображенського, це може бути пов’язано з порушенням справи через "іноагентство" або "дискредитацію" армії рф.

Я точно не знаю, це може бути як за "іноагентство", так і за "дискредитацію" [російської армії] - сказав Преображенський.

Відомо, що на нього складали адміністративні протоколи за обома статтями.

За інформацією, на колумніста подали в розшук сьогодні вранці, про це свідчать дати завантаження його фотографії в базу мвс рф.

Судячи з дати завантаження фотографії Преображенського в базу МВС, він був доданий в розшук сьогодні вранці.

Довідково

Преображенський був включений мін’юстом рф до реєстру "іноземних агентів" у травні 2023 року через публікації, що критикують військові дії рф в Україні.

Вже в вересні того ж року на нього було складено перший адміністративний протокол за відсутність плашки "іноагента" (частина 4 статті 19.34 КоАП).

Іван Преображенський є кандидатом політичних наук і членом ради Форуму вільної росії, який був визнаний "небажаною організацією" в росії.

Після анексії Криму в 2014 році він переїхав до Чехії.

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