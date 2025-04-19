В росії ув’язнили 19-річну дівчину за висловлювання проти війни в Україні

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
18 квітня, 17:00 • 39586 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 56488 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 66724 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 71803 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 108293 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 92446 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 156999 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 54038 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 139074 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 85248 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
1.6м/с
53%
751 мм
Популярнi новини

Фінська судноверф може побудувати криголами для берегової охорони США

18 квітня, 15:50 • 9086 перегляди

Треба бути відвертою сволотою, щоб завдавати таких ударів у Страсну пʼятницю: Зеленський про атаку на Харків

18 квітня, 16:12 • 9630 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих від атаки рф до 112 людей, серед них - 9 дітей

18 квітня, 17:11 • 10012 перегляди

Трамп назвав умову, за якою США можуть вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні

18 квітня, 17:45 • 9308 перегляди

Пожежа у поїзді Суми-Київ: рятувальники розповіли деталі та показали фото згорілого вагона

18 квітня, 18:07 • 11257 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 39586 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 89487 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 145113 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 156999 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 139074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 17315 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 20106 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 22037 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 55941 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 68543 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

В росії ув’язнили 19-річну дівчину за висловлювання проти війни в Україні

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

російський суд у Санкт-Петербурзі засудив 19-річну Дар’ю Козирєву до двох років і восьми місяців ув’язнення за засудження війни проти України. Її визнали винною у неодноразовій "дискредитації" армії рф через протестні дії.

В росії ув’язнили 19-річну дівчину за висловлювання проти війни в Україні

У п'ятницю, 18 квітня російський суд у Санкт-Петербурзі засудив 19-річну активістку Дар’ю Козирєву до двох років і восьми місяців ув’язнення за публічне засудження війни проти України. Її визнали винною у неодноразовій "дискредитації" армії рф. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Козирєва неодноразово виступала проти російського вторгнення в Україну. У 2022 році вона намалювала на артоб’єкті поблизу Ермітажу напис чорною фарбою: "Вбивці, ви його розбомбили. Юди", - у відповідь на знищення росіянами українського Маріуполя.

Як повідомляє інформагенція, дівчина також давала інтерв’ю журналістам "Север.Реалії" та малювала протестне графіті в центрі Санкт-Петербурга.

У росії до 19 років засудили британця, який воював на боці ЗСУ 05.03.25, 14:26 • 18389 переглядiв

На початку 2024 року Козирєву відрахували з медичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету після того, як її оштрафували на 30 тисяч рублів за публікації про Україну в соцмережах.

У другу річницю повномасштабного вторгнення Козирєва приклеїла аркуш паперу з рядками із "Заповіту" Тараса Шевченка до його пам’ятника в петербурзькому парку. Після цього дівчину заарештували й тримали в СІЗО майже рік, а згодом перевели під домашній арешт.

18 квітня суд виніс вирок: майже три роки колонії. На засіданні Козирєва не визнала своєї провини і назвала справу проти себе "однією великою вигадкою".

У мене немає провини, моя совість чиста

- сказала вона.

За даними правозахисної організації "Меморіал", яка є лауреатом Нобелівської премії миру, Козирєва - одна з щонайменше 234 людей, які перебувають під арештом у росії за антивоєнну позицію.

Нагадаємо

фсб заарештувала 11-класника в омську за адміністрування "українських телеграм-каналів". Під час обшуку нібито виявлено факти переказу коштів на рахунки ЗСУ.

фсб росії заявило про нібито запобігання терактів проти керівництва міноборони країни26.12.24, 09:01 • 14280 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаКримінал та НП
Reuters
Збройні сили України
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,430.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,585.81