В росії ув’язнили 19-річну дівчину за висловлювання проти війни в Україні
Київ • УНН
російський суд у Санкт-Петербурзі засудив 19-річну Дар’ю Козирєву до двох років і восьми місяців ув’язнення за засудження війни проти України. Її визнали винною у неодноразовій "дискредитації" армії рф через протестні дії.
У п'ятницю, 18 квітня російський суд у Санкт-Петербурзі засудив 19-річну активістку Дар’ю Козирєву до двох років і восьми місяців ув’язнення за публічне засудження війни проти України. Її визнали винною у неодноразовій "дискредитації" армії рф. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що Козирєва неодноразово виступала проти російського вторгнення в Україну. У 2022 році вона намалювала на артоб’єкті поблизу Ермітажу напис чорною фарбою: "Вбивці, ви його розбомбили. Юди", - у відповідь на знищення росіянами українського Маріуполя.
Як повідомляє інформагенція, дівчина також давала інтерв’ю журналістам "Север.Реалії" та малювала протестне графіті в центрі Санкт-Петербурга.
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На початку 2024 року Козирєву відрахували з медичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету після того, як її оштрафували на 30 тисяч рублів за публікації про Україну в соцмережах.
У другу річницю повномасштабного вторгнення Козирєва приклеїла аркуш паперу з рядками із "Заповіту" Тараса Шевченка до його пам’ятника в петербурзькому парку. Після цього дівчину заарештували й тримали в СІЗО майже рік, а згодом перевели під домашній арешт.
18 квітня суд виніс вирок: майже три роки колонії. На засіданні Козирєва не визнала своєї провини і назвала справу проти себе "однією великою вигадкою".
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За даними правозахисної організації "Меморіал", яка є лауреатом Нобелівської премії миру, Козирєва - одна з щонайменше 234 людей, які перебувають під арештом у росії за антивоєнну позицію.
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