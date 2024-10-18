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10:15 • 4692 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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За підозрою в "держзраді" в рф затримано 18-річного школяра, жителя омська

Київ • УНН

 • 16409 перегляди

фсб заарештувала 11-класника в омську за адміністрування "українських телеграм-каналів". Під час обшуку нібито виявлено факти переказу коштів на рахунки ЗСУ.

За підозрою в "держзраді" в рф затримано 18-річного школяра, жителя омська

Учень 11-го класу, однієї зі шкіл міста омськ, затриманий російськими силовиками за підозрою в держзраді, - хлопця слідство вважає адміністратором "українських телеграм-каналів".

Пише УНН із посиланням на видання "Медіазона".

Учня 11 класу, школи в омську, рф, заарештували представники фсб у справі про "держзраду". 18-річного хлопця звинувачують у причетності до "проукраїнських телеграм-каналів".

За версією обвинувачення країни-агресора, затриманий мешканець омська адміністрував "українські телеграм-канали, які пропагували діяльність терористичних організацій", а також "закликав до вчинення насильницьких дій" щодо так званих "патріотично налаштованих громадян" росії.

Також виявлено "факти переказу грошових коштів" на банківські рахунки захисників України, про що нібито з'ясувалося під час обшуку.

Регіональні ЗМІ опублікували відео затримання молодої людини: юнак їде на велосипеді, і раптово кілька співробітників фсб скидають його на тротуар.

"Ви хто?" - кричить школяр, проте силовики скручують йому за спиною руки.

 Нагадаємо

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Ігор Тележніков

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