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По подозрению в "госизмене" в рф задержан 18-летний школьник, житель омска

По подозрению в "госизмене" в рф задержан 18-летний школьник, житель омска

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 14:03  •  4829 просмотра

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фсб арестовала 11-классника в омске за администрирование «украинских телеграм-каналов». Во время обыска якобы выявлены факты перевода средств на счета ВСУ.

Ученик 11-го класса, одной из школ города Омск, задержан российскими силовиками по подозрению в госизмене, - парня следствие считает администратором "украинских телеграм-каналов".

Пишет УНН со ссылкой на издание "Медиазона".

Ученика 11 класса, школы в Омске, рф, арестовали представители фсб по делу о "госизмене". 18-летнего парня обвиняют в причастности к "проукраинским телеграм-каналам".

По версии обвинения страны-агрессора, задержанный житель омска администрировал "украинские телеграм-каналы, которые пропагандировали деятельность террористических организаций", а также "призывал к совершению насильственных действий" в отношении так называемых "патриотически настроенных граждан" России.

Также выявлены "факты перевода денежных средств" на банковские счета защитников Украины, о чем якобы выяснилось во время обыска.

Региональные СМИ опубликовали видео задержания молодого человека: юноша едет на велосипеде, и внезапно несколько сотрудников ФСБ сбрасывают его на тротуар.

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"Вы кто?" - кричит школьник, однако силовики скручивают ему за спиной руки.

 Напомним

Центр национального сопротивления сообщил об использованиизахватчиками детского труда.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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