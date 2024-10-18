По подозрению в "госизмене" в рф задержан 18-летний школьник, житель омска
Киев • УНН
фсб арестовала 11-классника в омске за администрирование «украинских телеграм-каналов». Во время обыска якобы выявлены факты перевода средств на счета ВСУ.
Ученик 11-го класса, одной из школ города Омск, задержан российскими силовиками по подозрению в госизмене, - парня следствие считает администратором "украинских телеграм-каналов".
Пишет УНН со ссылкой на издание "Медиазона".
Ученика 11 класса, школы в Омске, рф, арестовали представители фсб по делу о "госизмене". 18-летнего парня обвиняют в причастности к "проукраинским телеграм-каналам".
По версии обвинения страны-агрессора, задержанный житель омска администрировал "украинские телеграм-каналы, которые пропагандировали деятельность террористических организаций", а также "призывал к совершению насильственных действий" в отношении так называемых "патриотически настроенных граждан" России.
Также выявлены "факты перевода денежных средств" на банковские счета защитников Украины, о чем якобы выяснилось во время обыска.
Региональные СМИ опубликовали видео задержания молодого человека: юноша едет на велосипеде, и внезапно несколько сотрудников ФСБ сбрасывают его на тротуар.
"Вы кто?" - кричит школьник, однако силовики скручивают ему за спиной руки.
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