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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грузия изменит скандальный закон об "иноагентах" вместе с Советом Европы

Грузия изменит скандальный закон об "иноагентах" вместе с Советом Европы

Киев  •  УНН

 • 4252 просмотра

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Власти Грузии создадут рабочую группу с Советом Европы для внесения изменений в закон об «иноагентах». Премьер Кобахидзе пообещал освободить большинство задержанных протестующих и прекратить применение силы.

Совет Европы совместно с грузинскими властями создаст рабочую группу для внесения поправок в закон об «иноагентах», который официально называется «о прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил Совет Европы Ален Берсе, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Берсе, этот процесс может коснуться и других законов Грузии, которые вызвали критику со стороны Европы.

Как отмечает DW, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что власти готовы обсуждать изменения и сотрудничать с Советом Европы.

Также Кобахидзе сообщил, что до конца декабря будет освобождено большинство задержанных во время протестов за последние недели. Кроме того пообещал, что силовики прекратят применять силу, «потому что протесты стали мирными».

30 человек останутся под арестом, поскольку, по словам грузинского премьера, они проходят по уголовным статьям.

Дополнение

Принятие закона об «иноагентах» вызвало критику со стороны Евросоюза и США. Лидеры стран ЕС заморозили процесс вступления Грузии в Евросоюз и выделение 30 млн евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в оборонной сфере.

В Тбилиси и других городах Грузии прошли стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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