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Лидера грузинской оппозиции "За изменения" арестовали

Лидера грузинской оппозиции "За изменения" арестовали

Киев  •  УНН

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The court of Georgia arrested the opposition figure Nika Gvaramia after searches in the offices of opposition parties. The day before, Ukraine imposed sanctions on 19 high-ranking Georgian officials who support the policy of Vladimir Putin.

В Грузии суд арестовал лидера оппозиционной коалиции "За перемены" Нику Гварамию на 12 дней, сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

Грузинского политика задержали 4 декабря, когда полиция пришла с обысками в офисы оппозиционных партий. В частности, правоохранители зашли в офисы "Единства - Национального движения" и "Коалиции за перемены".

Тогда было задержано в общей сложности 8 человек. В МВД Грузии возбудили дело об организации группового насилия и призывах к насильственным действиям.

Оппозиционные силы и правозащитники называют такие действия полиции политическим преследованием, а их сторонники организуют новые акции протеста.

Дополнение

5 декабря СНБО Украины ввел 10-летние санкции против 19 представителей грузинской власти, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Санкции наложены на политиков, поддерживающих политику Путина.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недействительности парламентских выборов 26 октября из-за массовых нарушений.

После официальных итогов выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство мест в парламенте, начались протесты.

Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правящей партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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