В Одессе прозвучали взрывы: фиксировали дроны
Киев • УНН
В Одессе в ночь на 19 апреля были слышны взрывы. Перед этим фиксировалось движение вражеских дронов в сторону города, мэр предупредил об атаке, в частности в Пересыпском районе и центре.
В Одессе в ночь на 19 апреля были слышны взрывы. Перед этим фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города. Об этом информирует УНН со ссылкой на Одесского городского голову Геннадия Труханова в Telegram.
В городе слышны взрывы!
"Пересыпский район, внимание! Вражеская атака продолжается. Центр города, будьте внимательны!" - добавил чиновник.
Напомним
16 апреля в результате ночной атаки дронов по Одессе пострадали три человека, возникли пожары в жилых и складских зданиях. На местах работали спасатели, психологи ГСЧС и полиции.
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