В Одесі пролунали вибухи: фіксували дрони
Київ • УНН
В Одесі в ніч проти 19 квітня було чути вибухи. Перед цим фіксувався рух ворожих дронів у бік міста, мер попередив про атаку, зокрема в Пересипському районі та центрі.
В Одесі у ніч проти 19 квітня було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста. Про це інформує УНН з посиланням на Одеського міського голову Геннадія Труханова в Telegram.
В місті чутно вибухи!
"Пересипський район, увага! Ворожа атака триває. Центр міста, будьте уважні!" - додав чиновник.
Нагадаємо
16 квітня внаслідок нічної атаки дронів по Одесі постраждали троє людей, виникли пожежі у житлових та складських будівлях. На місцях працювали рятувальники, психологи ДСНС та поліції.
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