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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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В Одесі пролунали вибухи: фіксували дрони

Київ • УНН

 • 1872 перегляди

В Одесі в ніч проти 19 квітня було чути вибухи. Перед цим фіксувався рух ворожих дронів у бік міста, мер попередив про атаку, зокрема в Пересипському районі та центрі.

В Одесі пролунали вибухи: фіксували дрони

В Одесі у ніч проти 19 квітня було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста. Про це інформує УНН з посиланням на Одеського міського голову Геннадія Труханова в Telegram.

В місті чутно вибухи!

- написав Геннадій Труханов о 01:31.

"Пересипський район, увага! Ворожа атака триває. Центр міста, будьте уважні!" - додав чиновник.

Нагадаємо 

16 квітня внаслідок нічної атаки дронів по Одесі постраждали троє людей, виникли пожежі у житлових та складських будівлях. На місцях працювали рятувальники, психологи ДСНС та поліції.

"росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати": Зеленський показав наслідки нічної атаки рф17.04.25, 11:31 • 9440 переглядiв

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