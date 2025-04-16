Нічна атака по Одесі: троє постраждалих, пожежі у житлових будинках
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронів по Одесі постраждали троє людей, виникли пожежі у житлових та складських будівлях. На місцях працювали рятувальники, психологи ДСНС та поліції.
Внаслідок нічної атаки росіян по Одесі постраждали три людини. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Також зазначається, що через удари дронами за декількома адресами спалахнули пожежі.
Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі
Вони додали, що на місцях працювали психологи ДСНС та поліції.
Нагадаємо
В Одесі в ніч на середу, 16 квітня, лунали вибухи. О 0:43 Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів", що наближалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше мер міста Геннадій Труханов закликав залишатись у безпечних місцях мешканців району Аркадія та центру Одеси. Моніторингові канали повідомили, що "шахеди" над Одесою летіли низько.
Нічна атака по Одесі: мер Труханов показав наслідки16.04.25, 04:06 • 29805 переглядiв