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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

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Нічна атака по Одесі: троє постраждалих, пожежі у житлових будинках

Київ • УНН

 • 52591 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів по Одесі постраждали троє людей, виникли пожежі у житлових та складських будівлях. На місцях працювали рятувальники, психологи ДСНС та поліції.

Нічна атака по Одесі: троє постраждалих, пожежі у житлових будинках

Внаслідок нічної атаки росіян по Одесі постраждали три людини. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Також зазначається, що через удари дронами за декількома адресами спалахнули пожежі.

Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі

- уточнили рятувальники.

Вони додали, що на місцях працювали психологи ДСНС та поліції.

Нагадаємо

В Одесі в ніч на середу, 16 квітня, лунали вибухи. О 0:43 Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів", що наближалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше мер міста Геннадій Труханов закликав залишатись у безпечних місцях мешканців району Аркадія та центру Одеси. Моніторингові канали повідомили, що "шахеди" над Одесою летіли низько.

Нічна атака по Одесі: мер Труханов показав наслідки16.04.25, 04:06 • 29805 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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