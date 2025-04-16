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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

В Одесі пролунали вибухи: місто атакували "шахеди"

Київ • УНН

 • 3484 перегляди

Вночі 16 квітня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів", що наближалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

В Одесі пролунали вибухи: місто атакували "шахеди"

В Одесі в ніч на середу, 16 квітня, лунають вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову Геннадія Труханова та місцеві Telegram-канали.

Деталі

О 0:43 Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів", що наближалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

- написав Труханов.

Пізніше він закликав залишатись у безпечних місцях мешканців району Аркадія та центру Одеси.

Близько 1:34 одесити знову чули вибухи. О 1:49 Труханов підтвердив інформацію про нові вибухи.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що "шахеди" над Одесою летять низько.

Нагадаємо

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським в Одесі. Під час неї сторони обговорили безпекову ситуацію, міжнародну підтримку України та мирні ініціативи, що стосуються завершення війни.

Одеську область засипало снігом: відео06.04.25, 09:43 • 11644 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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