В Одессе прогремели взрывы: город атаковали "шахеды"
Киев • УНН
Ночью 16 апреля в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили о новых группах "шахедов", приближавшихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В Одессе в ночь на среду, 16 апреля, раздаются взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова и местные Telegram-каналы.
Детали
В 0:43 Воздушные силы сообщили о новых группах "шахедов", приближавшихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!
Позже он призвал оставаться в безопасных местах жителей района Аркадия и центра Одессы.
Около 1:34 одесситы снова слышали взрывы. В 1:49 Труханов подтвердил информацию о новых взрывах.
Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что "шахеды" над Одессой летят низко.
Напомним
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе. Во время нее стороны обсудили ситуацию с безопасностью, международную поддержку Украины и мирные инициативы, касающиеся завершения войны.
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