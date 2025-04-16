Нічна атака по Одесі: мер Труханов показав наслідки
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Одесу ударними БпЛА, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Інформація про постраждалих не надходила.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів подробиці нічної атаки по місту. Про це повідомляє УНН.
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За його словами, ворог здійснив атаку на Одесу ударними БпЛА.
Унаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення
Він уточнив, що на даний момент інформація про постраждалих не надходила.
"На місці працюють оперативні служби. Після завершення їхньої роботи до відновлення приступлять комунальні бригади. Вранці почнуть роботу співробітники районної адміністрації", - додав мер Одеси.
Нагадаємо
В Одесі в ніч на середу, 16 квітня, лунали вибухи. О 0:43 Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів", що наближалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше мер міста Геннадій Труханов закликав залишатись у безпечних місцях мешканців району Аркадія та центру Одеси. Моніторингові канали повідомили, що "шахеди" над Одесою летіли низько.
Рютте і Зеленський в Одесі обговорили підтримку України та мирні ініціативи15.04.25, 17:23 • 9646 переглядiв