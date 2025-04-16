Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

Городской голова Одессы Геннадий Труханов рассказал подробности ночной атаки по городу. Об этом сообщает УНН.

По его словам, враг совершил атаку на Одессу ударными БпЛА.

В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения