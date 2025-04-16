Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Одессу ударными БпЛА, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Информация о пострадавших не поступала.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов рассказал подробности ночной атаки по городу. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его словам, враг совершил атаку на Одессу ударными БпЛА.
В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения
Он уточнил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.
"На месте работают оперативные службы. После завершения их работы к восстановлению приступят коммунальные бригады. Утром начнут работу сотрудники районной администрации", - добавил мэр Одессы.
Напомним
В Одессе в ночь на среду, 16 апреля, гремели взрывы. В 0:43 Воздушные силы сообщили о новых группах "шахедов", приближавшихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Позже мэр города Геннадий Труханов призвал оставаться в безопасных местах жителей района Аркадия и центра Одессы. Мониторинговые каналы сообщили, что "шахеды" над Одессой летели низко.
Рютте и Зеленский в Одессе обсудили поддержку Украины и мирные инициативы15.04.25, 17:23 • 9686 просмотров