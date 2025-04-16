Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов по Одессе пострадали три человека, возникли пожары в жилых и складских зданиях. На местах работали спасатели, психологи ГСЧС и полиции.
В результате ночной атаки россиян по Одессе пострадали три человека. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Также отмечается, что из-за ударов дронами по нескольким адресам вспыхнули пожары.
Горели жилые дома, повреждены складские здания
Они добавили, что на местах работали психологи ГСЧС и полиции.
Напомним
В Одессе в ночь на среду, 16 апреля, раздались взрывы. В 0:43 Воздушные силы сообщили о новых группах "шахедов", приближавшихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Позже мэр города Геннадий Труханов призвал оставаться в безопасных местах жителей района Аркадия и центра Одессы. Мониторинговые каналы сообщили, что "шахеды" над Одессой летели низко.
Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия16.04.25, 04:06 • 29786 просмотров