В Грузии разогнали многотысячный протест, который длился всю ночь

Сотрудники правоохранительных органов Грузии сегодня под утро, 30 ноября, завершили зачистку проспекта Руставели от демонстрантов, собравшихся у здания парламента. Разгон акции протеста там продолжался с вечера накануне. Об этом сообщают телекомпания "Рустави 2" и местный портал "Новости-Грузия", пишет УНН.

Детали

Акция протеста возле грузинского парламента в столице страны проводилась вторую ночь подряд. Она стала реакцией граждан на скандальное намерение правительства премьера Ираклия Кобахидзе отказаться от переговоров по вступлению Грузии в Европейский союз до 2028 года.

По состоянию на утро 30 ноября весь периметр проспекта Руставели, где собрались с вечера пятницы тысячи протестующих, контролируют сотрудники Министерства внутренних дел.

По данным грузинских СМИ и медиа, нынешний разгон был такой же жесткий, как и до боя раньше. Протестующих задерживали и арестовали, в частности с применением силы, были пострадавшие и раненые, среди которых и представители прессы.

СМИ сообщают о множестве пострадавших. Судя по всему, счет идет на десятки. Некоторые участники митинга получили серьезные травмы, до машин "скорой помощи" их приходилось нести на носилках. Кадры избиения зафиксировали камеры, - говорится в публикации "новости-Грузии".

Вместе с тем точное число задержанных и пострадавших пока неизвестно.

Силовики ближе к утру одновременно двинулись с улицы беседа, станции метро "Руставели" и площади Свободы и окружили демонстрантов.

Протестующие во время разгона пытались скрыться от силовиков в церкви Кашвете, круглосуточных аптеках и супермаркетах, в вестибюле метро.

Отмечается, что всю ночь в районе проспекта Руставели и площади Свободы работали бригады скорой медицинской помощи.

В течение этой ночи силовики несколько раз применяли водометы против протестующих.

На проспекте Руставели сейчас работают коммунальные службы, которые разбирают остатки баррикад. Протестующие оттуда периодически запускали фейерверки в сторону полиции, а в ответ силовики бросали капсулы со слезоточивым газом.

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