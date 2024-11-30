В Грузии разогнали многотысячный протест, который длился всю ночь

ukenru
Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 71769 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 102498 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 107307 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 110033 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 105047 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 121898 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 131542 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131676 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133048 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122988 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

 • 25163 просмотра
На оккупированных территориях пенсионерам "промывают мозги" идеологическими лекциями

На оккупированных территориях пенсионерам "промывают мозги" идеологическими лекциями

 • 18861 просмотра
F-16 уничтожили семь крылатых ракет: Зеленский

F-16 уничтожили семь крылатых ракет: Зеленский

 • 16115 просмотра
Легализованное самоубийство: парламент Британии предварительно одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию

Легализованное самоубийство: парламент Британии предварительно одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию

02:43 • 13891 просмотра
Страны Балтии объявили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС

Страны Балтии объявили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС

04:27 • 19570 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 101777 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 102046 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 118448 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 130261 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 151447 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 42160 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 59849 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 60538 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

 • 62419 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 103708 просмотра
Актуальное
В Грузии разогнали многотысячный протест, который длился всю ночь

В Грузии разогнали многотысячный протест, который длился всю ночь

Киев  •  УНН

 • 3728 просмотра

Read in English

В Грузии силовики разогнали многотысячный протест против отказа правительства от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Во время жесткого разгона пострадали десятки людей, включая журналистов.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии сегодня под утро, 30 ноября, завершили зачистку проспекта Руставели от демонстрантов, собравшихся у здания парламента. Разгон акции протеста там продолжался с вечера накануне. Об этом сообщают телекомпания "Рустави 2" и местный портал "Новости-Грузия", пишет УНН.

Детали

Акция протеста возле грузинского парламента в столице страны проводилась вторую ночь подряд. Она стала реакцией граждан на скандальное намерение правительства премьера Ираклия Кобахидзе отказаться от переговоров по вступлению Грузии в Европейский союз до 2028 года.

По состоянию на утро 30 ноября весь периметр проспекта Руставели, где собрались с вечера пятницы тысячи протестующих, контролируют сотрудники Министерства внутренних дел.

По данным грузинских СМИ и медиа, нынешний разгон был такой же жесткий, как и до боя раньше. Протестующих задерживали и арестовали, в частности с применением силы, были пострадавшие и раненые, среди которых и представители прессы.

СМИ сообщают о множестве пострадавших. Судя по всему, счет идет на десятки. Некоторые участники митинга получили серьезные травмы, до машин "скорой помощи" их приходилось нести на носилках. Кадры избиения зафиксировали камеры,

- говорится в публикации "новости-Грузии".

Вместе с тем точное число задержанных и пострадавших пока неизвестно.

Силовики ближе к утру одновременно двинулись с улицы беседа, станции метро "Руставели" и площади Свободы и окружили демонстрантов.

Протестующие во время разгона пытались скрыться от силовиков в церкви Кашвете, круглосуточных аптеках и супермаркетах, в вестибюле метро.

Отмечается, что всю ночь в районе проспекта Руставели и площади Свободы работали бригады скорой медицинской помощи.

В течение этой ночи силовики несколько раз применяли водометы против протестующих.

На проспекте Руставели сейчас работают коммунальные службы, которые разбирают остатки баррикад. Протестующие оттуда периодически запускали фейерверки в сторону полиции, а в ответ силовики бросали капсулы со слезоточивым газом.

В Грузии в знак протеста против действий правительства сотрудник Генштаба подал в отставку30 нояб. 2024, 04:26 • 10118 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hruziia-krainaГрузия