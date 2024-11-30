В Грузии разогнали многотысячный протест, который длился всю ночь
Киев • УНН
В Грузии силовики разогнали многотысячный протест против отказа правительства от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Во время жесткого разгона пострадали десятки людей, включая журналистов.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии сегодня под утро, 30 ноября, завершили зачистку проспекта Руставели от демонстрантов, собравшихся у здания парламента. Разгон акции протеста там продолжался с вечера накануне. Об этом сообщают телекомпания "Рустави 2" и местный портал "Новости-Грузия", пишет УНН.
Детали
Акция протеста возле грузинского парламента в столице страны проводилась вторую ночь подряд. Она стала реакцией граждан на скандальное намерение правительства премьера Ираклия Кобахидзе отказаться от переговоров по вступлению Грузии в Европейский союз до 2028 года.
По состоянию на утро 30 ноября весь периметр проспекта Руставели, где собрались с вечера пятницы тысячи протестующих, контролируют сотрудники Министерства внутренних дел.
По данным грузинских СМИ и медиа, нынешний разгон был такой же жесткий, как и до боя раньше. Протестующих задерживали и арестовали, в частности с применением силы, были пострадавшие и раненые, среди которых и представители прессы.
СМИ сообщают о множестве пострадавших. Судя по всему, счет идет на десятки. Некоторые участники митинга получили серьезные травмы, до машин "скорой помощи" их приходилось нести на носилках. Кадры избиения зафиксировали камеры,
Вместе с тем точное число задержанных и пострадавших пока неизвестно.
Силовики ближе к утру одновременно двинулись с улицы беседа, станции метро "Руставели" и площади Свободы и окружили демонстрантов.
Протестующие во время разгона пытались скрыться от силовиков в церкви Кашвете, круглосуточных аптеках и супермаркетах, в вестибюле метро.
Отмечается, что всю ночь в районе проспекта Руставели и площади Свободы работали бригады скорой медицинской помощи.
В течение этой ночи силовики несколько раз применяли водометы против протестующих.
На проспекте Руставели сейчас работают коммунальные службы, которые разбирают остатки баррикад. Протестующие оттуда периодически запускали фейерверки в сторону полиции, а в ответ силовики бросали капсулы со слезоточивым газом.
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