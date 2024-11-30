В Грузии в знак протеста против действий правительства сотрудник Генштаба подал в отставку
Киев • УНН
Референт по вопросам США и Британии в Силах обороны Грузии покинул пост из-за решения властей остановить евроинтеграцию. В Тбилиси продолжаются протесты, задержаны 43 человека.
Референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии рати Твалавадзе покинул пост в знак протеста против решения властей остановить процесс евроинтеграции. Он призвал к международной поддержке и распространению информации о событиях в Грузии. Об этом он написал в Facebook, пишет УНН.
28 ноября 2024 года правительство Грузии сознательно отказалось от европейского пути, открыто заявив, что больше не следует историческому стремлению нашего народа интегрировать Грузию в Европейский союз. Этим решением партия "Грузинская мечта" предала нашу Конституцию – статья 78 нашей Конституции гласит, что интеграция в евроатлантические институты является ключевой целью нашей внешней политики,
Напомним
В Тбилиси продолжаются столкновения между полицией и протестующими возле парламента, задержаны 43 человека. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к митингующим и призвала силовиков воздержаться от разгона.
Грузия приостанавливает переговоры с ЕС до 2028 года28 нояб. 2024, 14:30 • 15265 просмотров