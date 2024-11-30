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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате протестов в Грузии пострадало более 40 правоохранителей-МВД Грузии

В результате протестов в Грузии пострадало более 40 правоохранителей-МВД Грузии

Киев  •  УНН

 • 7007 просмотра

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В Грузии продолжаются массовые протесты из-за решения властей отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. За два дня задержаны 107 митингующих, 42 правоохранители получили травмы различной степени тяжести.

В результате протестов в Грузии, которые продолжаются уже два дня, из-за того, что власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз, пострадали 42 правоохранителя.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, передает УНН.

детали

Как заявил Дарахвелидзе, в течение двух дней протестов пострадало 42 правоохранителя. Они получили травмы различной степени тяжести, включая ожоги и переломы костей, их доставили в медицинские учреждения. Он рассказал, что на протестах было задержано 107 митингующих на проспекте Руставели.

Напомним

28 ноября власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации-таких в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей. Масштабные протесты продолжаются в разных городах Грузии уже два дня.

В Тбилиси демонстрантов разгоняет спецназ. Протестующие сопротивляются, несмотря на массовые задержания и жестокость силовиков. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Европу " проснуться " на фоне силовых подавлений прозападных акций протеста в Тбилиси.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне жестоких подавленийь протестов заявил, что власти Украины не допустят сценария украинского Майдана. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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