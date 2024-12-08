В Грузии планируют запретить прикрывать лица на митингах и акциях

Провластная партия "Грузинская мечта" планирует запретить прикрывать лица, носить маски на митингах и акциях. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, отметив, что будет принят соответствующий закон, пишет SOVA, передает УНН.

"Мы примем закон, который запретит участникам митинга, в частности участникам контр-митинга, закрывать различными средствами лица", - заявил Кобахидзе.

По его словам, этот запрет будет способствовать предотвращению насилия во время митингов.

"Такие законы действуют во многих странах-членах ЕС, и важно принять такие законы для предотвращения насилия. Мы технически организуем все так, чтобы соответствующий закон был принят до конца следующей недели. И чтобы этот закон полностью был задействан до конца месяца", - заявил премьер.

Продолжая отвечать на вопросы о запрете масок на митингах, Кобахидзе привел в пример Германию.

"Никто не умрет (от пускания газа на митингах - ред.). Например, в Германии участникам собрания запрещено закрывать лицо - потому, что, когда идешь в масках, ты <...> создаешь серьезные риски, потому что МВД сложно потом реагировать, идентифицировать насильников, <...>. Если вы не будете проявлять насилия, не будет ни удушающего газа, ни воды (из водомета - ред.). Если бы вы не проявляли насилия, не было бы ни первого, ни второго", - заявил премьер.

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Кобахидзе также осудил нападение на съемочную группу TV Pirveli и на других журналистов, находящихся на месте.

"Сложно в этой ситуации реагировать-все ходят в масках, "кому не лень", если выразиться на жаргоне. И место имеют подобного рода насилие. Много людей в масках, и МВД сложно реагировать на эти факты: не разобрать уже, кто есть митингующим, а кто - нет", - заявил глава правительства.

Напомним

Поздно вечером 7 декабря люди в черной одежде и балаклавах напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli - журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.Также " титушки "возле офиса коалиции" За перемены " избили члена партии Кобу Хабази. Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.

Добавим, сообщается о более 56 журналистах, которые в разной степени пострадали на акциях протеста в Тбилиси.

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