США готовят новые санкции против Грузии из-за подавления протестов - Блинкен
Киев • УНН
США осуждают насилие партии «Грузинская мечта» против протестующих и готовят дополнительные санкции. Ранее США уже ввели визовые ограничения для примерно сотни грузинских чиновников. Украина также ввела санкции против грузинских властей.
США готовятся ввести новые санкции против властей Грузии в ответ на подрыв демократии в стране. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает УНН.
В заявлении говорится, что Соединенные Штаты решительно осуждают насилие со стороны партии "Грузинская мечта" против грузинских граждан, протестующих, представителей СМИ и оппозиционных деятелей.
Мы призываем "Грузинскую мечту" прекратить свою репрессивную тактику, включая использование произвольных задержаний и физического насилия, чтобы заставить замолчать своих критиков. Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук правоохранителей. Задержанные за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, ответственные за незаконное применение силы, должны быть привлечены к полной ответственности
Он также подчеркнул, что "в дополнение к продолжению нашего ранее объявленного всестороннего обзора двустороннего сотрудничества, Соединенные Штаты сейчас готовятся к использованию инструментов, которые есть в нашем распоряжении, включая дополнительные санкции".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ введя в действие решение СНБО о санкциях в отношении представителей грузинской власти, которые поддерживают политику российского диктатора Владимира Путина.
Добавим
Ситуация в Грузии обостряется. В среду, 4 декабря, грузинская полиция провела серию обысков в офисах оппозиционных партий и задержала нескольких лидеров оппозиции. Среди задержанных - Ника Гварамия и другие активисты, некоторые из них сообщают о применении силы. Оппозиционные силы и правозащитники называют такие действия полиции политическим преследованием, а их сторонники организуют новые акции протеста.
За последние полгода США ввели визовые санкции против примерно сотни грузинских чиновников, ответственных за подрыв демократии.