США готовят новые санкции против Грузии из-за подавления протестов - Блинкен

США готовятся ввести новые санкции против властей Грузии в ответ на подрыв демократии в стране. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает УНН.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты решительно осуждают насилие со стороны партии "Грузинская мечта" против грузинских граждан, протестующих, представителей СМИ и оппозиционных деятелей.

Мы призываем "Грузинскую мечту" прекратить свою репрессивную тактику, включая использование произвольных задержаний и физического насилия, чтобы заставить замолчать своих критиков. Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук правоохранителей. Задержанные за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, ответственные за незаконное применение силы, должны быть привлечены к полной ответственности