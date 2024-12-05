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США готовят новые санкции против Грузии из-за подавления протестов - Блинкен

США готовят новые санкции против Грузии из-за подавления протестов - Блинкен

Киев  •  УНН

 • 7484 просмотра

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США осуждают насилие партии «Грузинская мечта» против протестующих и готовят дополнительные санкции. Ранее США уже ввели визовые ограничения для примерно сотни грузинских чиновников. Украина также ввела санкции против грузинских властей.

США готовятся ввести новые санкции против властей Грузии в ответ на подрыв демократии в стране. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает УНН

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты решительно осуждают насилие со стороны партии "Грузинская мечта" против грузинских граждан, протестующих, представителей СМИ и оппозиционных деятелей.  

Мы призываем "Грузинскую мечту" прекратить свою репрессивную тактику, включая использование произвольных задержаний и физического насилия, чтобы заставить замолчать своих критиков. Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук правоохранителей.  Задержанные за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, ответственные за незаконное применение силы, должны быть привлечены к полной ответственности

- подчеркнул Энтони Блинкен.

Он также подчеркнул, что "в дополнение к продолжению нашего ранее объявленного всестороннего обзора двустороннего сотрудничества, Соединенные Штаты сейчас готовятся к использованию инструментов, которые есть в нашем распоряжении, включая дополнительные санкции".

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ введя в действие решение СНБО о санкциях в отношении представителей грузинской власти, которые поддерживают политику российского диктатора Владимира  Путина.  

Добавим 

Ситуация в Грузии обостряется. В среду, 4 декабря, грузинская полиция провела серию обысков в офисах оппозиционных партий и задержала нескольких лидеров оппозиции. Среди задержанных - Ника Гварамия и другие активисты, некоторые из них сообщают о применении силы. Оппозиционные силы и правозащитники называют такие действия полиции политическим преследованием, а их сторонники организуют новые акции протеста.

 За последние полгода США ввели визовые санкции против примерно сотни грузинских чиновников, ответственных за подрыв демократии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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