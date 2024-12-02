Украина отреагировала на заявления властей Грузии об "украинском сценарии"

Украина отвергла настойчивые попытки грузинских властей втянуть ее во внутриполитические процессы в Грузии, где сейчас продолжаются протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике"белорусский сценарий". Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии. Насилие не останется без последствий - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа.

Также Украина подчеркнула, что вызывают удивление попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция Украины продолжается, в то время, как ее действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В свое время пресловутые украинские политики, пытавшиеся развернуть Украину с пути в ЕС в российское иго, так же рассказывали, что всего лишь "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны.

Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий" - заявили в МИД.

Отмечается, что Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа.

В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступали против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС. Хорошо понимаем вызовы, перед которыми встают грузинские коллеги, ведь в 2004 и 2014 годах, в одни из самых критических моментов украинской истории, дипломатическая служба Украины стала на защиту демократического выбора украинского народа, показав пример профессиональной и гражданской отваги - говорится в заявлении МИД.

Украина убеждена, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье.

"Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", - подчеркивает МИД.

Контекст

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана.

28 ноября власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации-таких в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей.

2 декабря сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд произошли столкновения между протестующими и полицией, что свидетельствует об эскалации протестов по всей стране.

В Грузии с начала протестов было задержано 224 человека. В Министерстве внутренних дел и Министерстве здравоохранения страны сообщили, что ни один из протестующих не получил серьезных травм во время разгона акций возле парламента в Тбилиси 1-2 декабря. Зато, по данным МВД, во время этих акций травмировались 21 правоохранитель.