Украина отреагировала на заявления властей Грузии об "украинском сценарии"
Киев • УНН
МИД Украины осуждает подавление протестов в Грузии и отвергает заявления об "украинском сценарии". Грузинские власти приостановили переговоры с ЕС, что вызвало массовые протесты и задержания 224 человек.
Украина отвергла настойчивые попытки грузинских властей втянуть ее во внутриполитические процессы в Грузии, где сейчас продолжаются протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике"белорусский сценарий". Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.
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МИД отмечает, что грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа.
Также Украина подчеркнула, что вызывают удивление попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция Украины продолжается, в то время, как ее действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В свое время пресловутые украинские политики, пытавшиеся развернуть Украину с пути в ЕС в российское иго, так же рассказывали, что всего лишь "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны.
Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий"
Отмечается, что Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа.
В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступали против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС. Хорошо понимаем вызовы, перед которыми встают грузинские коллеги, ведь в 2004 и 2014 годах, в одни из самых критических моментов украинской истории, дипломатическая служба Украины стала на защиту демократического выбора украинского народа, показав пример профессиональной и гражданской отваги
Украина убеждена, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье.
"Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", - подчеркивает МИД.
Контекст
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана.
28 ноября власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации-таких в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей.
2 декабря сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд произошли столкновения между протестующими и полицией, что свидетельствует об эскалации протестов по всей стране.
В Грузии с начала протестов было задержано 224 человека. В Министерстве внутренних дел и Министерстве здравоохранения страны сообщили, что ни один из протестующих не получил серьезных травм во время разгона акций возле парламента в Тбилиси 1-2 декабря. Зато, по данным МВД, во время этих акций травмировались 21 правоохранитель.