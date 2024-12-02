Украина отреагировала на заявления властей Грузии об "украинском сценарии"

ukenru
Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
13:11 • 9759 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 52149 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 100873 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 77993 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 130698 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 151256 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 165398 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167765 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153659 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 134670 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

 • 52548 просмотра
ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

 • 63875 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

 • 74007 просмотра
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

 • 56622 просмотра
ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

 • 38513 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 100871 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 158262 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 154990 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 167549 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 177642 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

12:24 • 14967 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 21692 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 104697 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 103102 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 105400 просмотра
Актуальное
Украина отреагировала на заявления властей Грузии об "украинском сценарии"

Украина отреагировала на заявления властей Грузии об "украинском сценарии"

Киев  •  УНН

 • 5518 просмотра

Read in English

МИД Украины осуждает подавление протестов в Грузии и отвергает заявления об "украинском сценарии". Грузинские власти приостановили переговоры с ЕС, что вызвало массовые протесты и задержания 224 человек.

Украина отвергла настойчивые попытки грузинских властей втянуть ее во внутриполитические процессы в Грузии, где сейчас продолжаются протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике"белорусский сценарий". Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии. Насилие не останется без последствий

- говорится в заявлении.

МИД отмечает, что грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа.

Также Украина подчеркнула, что вызывают удивление попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция Украины продолжается, в то время, как ее действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В свое время пресловутые украинские политики, пытавшиеся развернуть Украину с пути в ЕС в российское иго, так же рассказывали, что всего лишь "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны.

Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий"

- заявили в МИД.

Отмечается, что Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа.

В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступали против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС. Хорошо понимаем вызовы, перед которыми встают грузинские коллеги, ведь в 2004 и 2014 годах, в одни из самых критических моментов украинской истории, дипломатическая служба Украины стала на защиту демократического выбора украинского народа, показав пример профессиональной и гражданской отваги

- говорится в заявлении МИД.

Украина убеждена, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье.

"Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", - подчеркивает МИД.

Контекст

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана.

28 ноября власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации-таких в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей.

2 декабря сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд произошли столкновения между протестующими и полицией, что свидетельствует об эскалации протестов по всей стране.

В Грузии с начала протестов было задержано 224 человека. В Министерстве внутренних дел и Министерстве здравоохранения страны сообщили, что ни один из протестующих не получил серьезных травм во время разгона акций возле парламента в Тбилиси 1-2 декабря. Зато, по данным МВД, во время этих акций травмировались 21 правоохранитель.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия