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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии журналисты увольняются с провластного телеканала "Рустави 2" на фоне жестоких подавлений протестов

В Грузии журналисты увольняются с провластного телеканала "Рустави 2" на фоне жестоких подавлений протестов

Киев  •  УНН

 • 3417 просмотра

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Четыре журналиста уволились с телеканала "Рустави 2" на фоне жестких подавлений проевропейских акций протеста. Телеканал обвиняют в необъективном освещении событий и замалчивании полицейского насилия.

В Грузии несколько журналистов уволились из провластной телекомпании "Рустави 2" на фоне жестких подавлений проевропейских акций протеста в стране, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

СМИ сообщают, что за последние сутки с провластного канала ушли Мариам Менабде и Вано Гавашели, а также супруги Мариам Джанелидзе и Бека Патурашвили. Менеджмент телеканала подтвердил увольнение лишь двух последних.

"Мы приняли это решение из-за наших взглядов... исходя из текущих событий в стране", - сказала Джанелидзе в комментарии грузинской службе Радио Свобода.

По ее словам, они с мужем уже долгое время обсуждали увольнение, а отказ правительства от евроинтеграции и нападение на журналистов, освещавших стихийные протесты, поставили в этом точку.

Джанелидзе добавила, что по поводу увольнения с руководством "Рустави 2" у них состоялась "адекватная коммуникация". Глава информационной службы телекомпании Нино Шубладзе в свою очередь сказала, что ей неизвестны причины увольнения журналистов.

За последние дни "Рустави 2" критиковали, в том числе, со стороны коллег из других телеканалов. Они указывали на то, что телеканал необъективно освещает протесты, замалчивая факты насилия со стороны полиции. Кроме того, от Р2 не было никаких слов солидарности в адрес пострадавших сотрудников СМИ. Таких более 20, некоторым даже понадобились хирургические операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая несколько дней назад призвала работников разных сфер к неповиновению решению "Грузинской мечты", процессы на "Рустави 2" оценила положительно.

"Журналист не должен мириться с жестоким разгоном его коллеги-журналиста ... кто-то должен сделать первый шаг. Крепость, кстати, разрушается изнутри. Теперь очередь Общественного вещателя", - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

В Тбилиси во время протеста задержали 107 митингующих. В МВД Грузии говорят о 10 раненых силовиках30 нояб. 2024, 07:43 • 4656 просмотров

Напомним

После заявления премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года,  в Тбилиси и других города Грузии начались стихийные протесты.

Сотрудники МИД Грузии осудили решение властей приостановить вступление в ЕС до 2028 года.

Возле парламента Грузии обострилась ситуация между правоохранителями и протестующими. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, есть раненые с обеих сторон, начались задержания.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС Павла Герчинского в вмешательстве в избирательный процесс и дезинформациий. Кобахидзе пригрозил дипломатическим ответом, если посол не изменит свое поведение.

МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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