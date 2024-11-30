В Грузии журналисты увольняются с провластного телеканала "Рустави 2" на фоне жестоких подавлений протестов

В Грузии несколько журналистов уволились из провластной телекомпании "Рустави 2" на фоне жестких подавлений проевропейских акций протеста в стране, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

СМИ сообщают, что за последние сутки с провластного канала ушли Мариам Менабде и Вано Гавашели, а также супруги Мариам Джанелидзе и Бека Патурашвили. Менеджмент телеканала подтвердил увольнение лишь двух последних.

"Мы приняли это решение из-за наших взглядов... исходя из текущих событий в стране", - сказала Джанелидзе в комментарии грузинской службе Радио Свобода.

По ее словам, они с мужем уже долгое время обсуждали увольнение, а отказ правительства от евроинтеграции и нападение на журналистов, освещавших стихийные протесты, поставили в этом точку.

Джанелидзе добавила, что по поводу увольнения с руководством "Рустави 2" у них состоялась "адекватная коммуникация". Глава информационной службы телекомпании Нино Шубладзе в свою очередь сказала, что ей неизвестны причины увольнения журналистов.

За последние дни "Рустави 2" критиковали, в том числе, со стороны коллег из других телеканалов. Они указывали на то, что телеканал необъективно освещает протесты, замалчивая факты насилия со стороны полиции. Кроме того, от Р2 не было никаких слов солидарности в адрес пострадавших сотрудников СМИ. Таких более 20, некоторым даже понадобились хирургические операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая несколько дней назад призвала работников разных сфер к неповиновению решению "Грузинской мечты", процессы на "Рустави 2" оценила положительно.

"Журналист не должен мириться с жестоким разгоном его коллеги-журналиста ... кто-то должен сделать первый шаг. Крепость, кстати, разрушается изнутри. Теперь очередь Общественного вещателя", - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

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