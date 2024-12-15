Литва расширила санкционный список: еще 17 грузинских политиков под запретом
Киев • УНН
Литва и Эстония ввели санкции против 17 грузинских политиков и чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Причиной стало подавление протестов и нарушение прав человека в Грузии.
15 декабря, Литва по согласованию с Эстонией расширила список санкционированных лиц Грузии. В нем оказались еще 17 политиков и чиновников, которые подавляли протесты в стране. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы, пишет УНН.
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Отмечается, что Глава литовского МИД Кястутис Будрис уточнил, что речь идет о запрете въезда в страну.
Мы добавили к нему еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Мы не потерпим насилия и притеснений в отношении мирных протестующих, журналистов и оппозиции. Пришло время предпринимать совместные действия на уровне Евросоюза,
По данным МИД Литвы, премьер Грузии Кобахидзе и другие официальные лица, политики и представители бизнеса, занесенные в санкционный список, непосредственно способствовали грубым и систематическим нарушениям прав человека и ограничению основных свобод в Сакартвели (грузинском государстве).
Украина уже включила их в национальные санкционные списки, а с сегодняшнего дня - Эстония,
Также в МИД Литвы напомнили, что ранее запретили въезд в страну десяти руководителям МВД Грузии и Бидзину Иванишвили.
Напомним
В Тбилиси и других городах Грузии прошли стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.