Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

С субботы по воскресенье пройдут остальные матчи 25-го тура Украинской премьер-лиги по футболу. Впервые после слияния встретятся "Карпаты" и "Рух" во львовском дерби, "Шахтер" будет пытаться сократить отставание от "Александрии", а "Черноморец" и "Ингулец" постараются "вылезти" из зоны вылета, пишет УНН.

Львовское дерби

В первом матче субботы на арене "Львов" львовские "Карпаты" и "Рух" впервые встретятся после объявления о сотрудничестве и сыграют между собой. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Как ранее сообщалось, "Карпаты" усилились четырьмя игроками "Руха" - Игорем Краснопиром и Алексеем Сычом, который не сыграет в матче из-за травмы, полученной в выступлениях за сборную.

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Также на правах аренды перешли Илья Квасница и Олег Федор. СМИ сообщали, что главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко сможет рассчитывать на арендованных игроков. Согласно условиям аренды им не запрещается играть против команды, которой они принадлежат.

"Карпаты" сейчас набрали солидный ход, поднявшись на 5 место в таблице. "Рух" же притормозил и находится на 9 месте.

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Карпатам" - 2,2 на победу. На победу "Руха" - 3,9, а на ничью - 3,4. В первом круге "Рух" минимально переиграл "Карпаты" - 1:0.

“Карпаты” - “Рух” в первом круге

Борьба за еврокубки и выход из зоны вылета

Во втором матче субботы столичный "Левый берег" примет житомирское "Полесье". Старт поединка запланирован на 15:30. "Полесье" сейчас ведет борьбу за еврокубки, идя четвертыми, отставая от "Шахтера", который на 3 месте (дает право на участие в еврокубках), на 12 очков. Ближайшего преследователя в лице "Карпат" житомирцы опережают на 5 баллов.

А "Левый берег" борется за выживание. Команда занимает 13 строчку (зона переходных матчей), набрав 22 очка за 23 игры. В случае победы "аистов", они смогут выбраться из зоны переходных матчей, но при условии, что "Оболонь" уступит "Динамо".

В первом круге команды "расписали" нулевую ничью. Букмекеры отдают преимущество "Полесью", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 2,1. На победу "Левого берега" с коэффициентом - 3,5, а на ничью - 3,2.

“Полесье” - “Левый берег” в первом круге

Догнать "Александрию"

В последнем матче субботы встретятся донецкий "Шахтер" и ковалевский "Колос". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 на "Арене Львов". "Шахтер" после победы над "Кривбассом" закрепился на третьем месте турнирной таблицы, а отставание от "Динамо" составляет 10 очков, а от "Александрии" - уже 4.

Накануне "Александрия" уверенно обыграла "Ворсклу" - 3:1, чем оторвалась от "горняков", поэтому "оранжево-черным" необходима будет только победа.

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"Колос" в то же время расположился на 11 строчке чемпионата Украины, заработав 24 очка в 24 матчах. Преимущество над 13-м "Левым Берегом" составляет всего два очка.

Букмекеры отдают уверенное преимущество "Шахтеру", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,2, а на победу "Колоса" - 19,5. На ничью - 5,8.

Кстати, "Шахтеру" вряд ли поможет основной голкипер Дмитрий Ризнык, который получил повреждение, поэтому место в воротах, вероятно, займет Кирилл Фесюн, перебравшийся в стан "горняков" именно из "Колоса".

Кирилл Фесюн в составе “Колоса”

Битва за середину таблицы

Воскресные поединки откроют криворожский "Кривбасс" и луганская "Заря". Стартовый свисток прозвучит в 13:00 на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Обе команды сыграли 23 матча и находятся в середине турнирной таблицы. Подопечные Юрия Вернидуба набрали 35 очков, проиграв три подряд поединка.

Зато "Заря" показывает также неуверенные результаты, победив лишь дважды в последних 5 матчах. "Заря" сейчас имеет 32 зачетных балла в активе, однако победа над криворожцами позволит сравняться с "Кривбассом" по очкам в турнирной таблице.

"Кривбасс" подходит к поединку без потерь, что нельзя сказать о "Заре". Луганчанам не помогут Филипп Будковский и Максим Василец. В первом круге "Кривбасс" минимально обыграл "Зарю" - 1:0.

Букмекеры отдают преимущество команде Вернидуба - коэффициент 2,2. На "Зарю" дают 3,3, а на ничью - 3,3.

“Заря” - “Кривбасс” в первом круге

Борьба за выход из зоны вылета

Во втором матче воскресного тура встретятся неудачник чемпионата "Ингулец" и черкасский "ЛНЗ". "Ингулец" остается аутсайдером чемпионата, набрав 16 очков в 23 турах. В последний раз подопечные Василия Кобина побеждали в марте этого года против "Черноморца" - 1:0.

В последнем туре "Ингулец" проиграл "Карпатам" - 1:2, однако в том матче состоялся уникальный рекорд в истории УПЛ. Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук парировал пенальти от Бруниньо и установил уникальное достижение УПЛ по количеству отбитых пенальти - этот удар стал шестым подряд, который отбил голкипер. В первом круге "ЛНЗ" уверенно победил "Ингулец" - 2:0. Отметим, что в том матче Шота Ноникашвили не реализовал пенальти, именно этот удар стал для Паламарчука вторым подряд отбитым ударом.

Голкипер “Ингульца” Паламарчук установил уникальное достижение УПЛ

Если "Ингулец" победит, а "Черноморец", который сыграет с "Вересом", проиграет, то подопечные Кобина смогут подняться с последнего места, однако недалеко - на предпоследнее место.

"ЛНЗ" в свою очередь, несмотря на три подряд поражения в чемпионате, сейчас расположился на 10 позиции в турнирной таблице УПЛ, опережая "Левый Берег" из зоны переходных матчей на 3 очка.

Букмекеры отдают уверенное преимущество "ЛНЗ", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,8. Победу же "Ингульца" оценивают в 4,7. Ничья - 3,4.

Поединок начнется на стадионе "Ника" в Александрии на Кировоградщине в 15:30.

“ЛНЗ” - “Ингулец” в первом круге

Борьба за выживание

В последнем матче тура "Верес" встретится с одесским "Черноморцем". Начало поединка запланировано на 18:00. "Верес" сейчас расположился на 7 строчке турнирной таблицы, после 24 сыгранных матчей "народная команда" набрала 32 очка.

"Черноморец" продолжает борьбу за выживание, заработав 18 зачетных баллов в 24 поединках. Однако в случае победы, "Черноморец" может сравняться с "Ворсклой" в турнирной таблице, чем улучшит свое положение.

"Моряки" в последних пяти матчах победили лишь однажды в матче против "ЛНЗ" - 1:0. Остальные - проиграли.

"Верес" же в последних пяти матчах победил лишь дважды, и дважды проиграл, в том числе и в Кубке Украины против "Полесья".

Первый поединок между этими командами завершился ничьей - 1:1. Букмекеры отдают небольшое преимущество "Вересу" - 2,1. На победу "Черноморца" - 3,6, а на ничью - 3,2.

“Черноморец” - “Верес” в первом круге

Поединки можно будет посмотреть на УПЛ ТВ на ООТ платформах Мегого и Киевстар ТВ.