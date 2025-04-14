Голкипер “Ингульца” Паламарчук установил уникальное достижение УПЛ

В матче против львовских "Карпат" голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук парировал пенальти от Бруниньо и установил уникальное достижение УПЛ по количеству отбитых пенальти - этот удар стал шестым подряд, который отбил голкипер, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 14 апреля, в петровский "Ингулец" пожаловали львовские "Карпаты" в рамках 24 тура Украинской премьер-лиги. Гости довольно быстро открыли счет, благодаря усилиям Владислава Бобогло - Бруниньо выполнил подачу с углового, а защитник оказался самым ловким в штрафной и пробил точнехонько мимо кипера головой (1:0).

На 81-й минуте Бабогло оформил дубль снова после розыгрыша углового - Федор отдал пас на Чачуа, который выполнил подачу в штрафную точно на голову Бабогло, который переправил мяч в ворота - 2:0.

Уже в компенсированное время гол-красавец удался Кристиану Свистуну - нападающий "Ингульца", выполняя подачу с фланга, "забросил за шиворот" Кинарейкину - 2:1.

Несмотря на поражение, голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук установил уникальное достижение чемпионата. Дело в том, что на 12-й минуте голкипер в собственной штрафной "скосил" Яна Костенко, а арбитр указал на отметку. К мячу подошел Бруниньо, однако не смог переиграть вратаря.

Для вратаря команды из Петрово это шестой подряд отбитый пенальти в матче УПЛ, который является абсолютным рекордом. Он обошел по этому показателю вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка, который сумел парировать пять подряд 11-метровых во времена выступлений за "Ворсклу" в 2021 году.

В последний раз Паламарчук пропускал гол с пенальти в сентябре 2024 года, когда не смог парировать удар Марко Мрвальевича из "Вереса" в матче УПЛ. Начал серию из шести отбитых 11-метровых Паламарчук также с матча против "Карпат" в первом круге, когда отбил удар Игора Невеса.

Еще одним интересным фактом является то, что это первая победа "Карпат" над "Ингульцем" - в четвертом матче между соперниками.

"Рекорд рекордом, но мы не получили важных очков, которые нам нужны были. Сам пошел, сам сфолил, пришлось спасать. Посмотрел на него, он как-то (Бруниньо - ред.) неуверенно подходит, не знал куда пробивать, пытался среагировать до конца", - отреагировал на рекорд Паламарчук.

Отметим, что после 24 туров "Карпаты" обогнали "Кривбасс", который проиграл "Динамо", и поднялись на 5 строчку. "Ингулец" же находится на последнем месте в таблице. Лидером чемпионата остается киевское "Динамо", имея в своем активе 60 очков, и на 6 очков опережает ближайшего преследователя - "Александрию".

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