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Голкипер “Ингульца” Паламарчук установил уникальное достижение УПЛ

Киев • УНН

 • 3916 просмотра

Алексей Паламарчук стал первым вратарем в УПЛ, который отразил 6 пенальти подряд. В матче против "Карпат" он парировал удар Бруниньо, но команда все равно проиграла.

Голкипер “Ингульца” Паламарчук установил уникальное достижение УПЛ

В матче против львовских "Карпат" голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук парировал пенальти от Бруниньо и установил уникальное достижение УПЛ по количеству отбитых пенальти - этот удар стал шестым подряд, который отбил голкипер, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 14 апреля, в петровский "Ингулец" пожаловали львовские "Карпаты" в рамках 24 тура Украинской премьер-лиги. Гости довольно быстро открыли счет, благодаря усилиям Владислава Бобогло - Бруниньо выполнил подачу с углового, а защитник оказался самым ловким в штрафной и пробил точнехонько мимо кипера головой (1:0).

На 81-й минуте Бабогло оформил дубль снова после розыгрыша углового - Федор отдал пас на Чачуа, который выполнил подачу в штрафную точно на голову Бабогло, который переправил мяч в ворота - 2:0.

Уже в компенсированное время гол-красавец удался Кристиану Свистуну - нападающий "Ингульца", выполняя подачу с фланга, "забросил за шиворот" Кинарейкину - 2:1.

Несмотря на поражение, голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук установил уникальное достижение чемпионата. Дело в том, что на 12-й минуте голкипер в собственной штрафной "скосил" Яна Костенко, а арбитр указал на отметку. К мячу подошел Бруниньо, однако не смог переиграть вратаря.

Для вратаря команды из Петрово это шестой подряд отбитый пенальти в матче УПЛ, который является абсолютным рекордом. Он обошел по этому показателю вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка, который сумел парировать пять подряд 11-метровых во времена выступлений за "Ворсклу" в 2021 году.

В последний раз Паламарчук пропускал гол с пенальти в сентябре 2024 года, когда не смог парировать удар Марко Мрвальевича из "Вереса" в матче УПЛ. Начал серию из шести отбитых 11-метровых Паламарчук также с матча против "Карпат" в первом круге, когда отбил удар Игора Невеса.

Еще одним интересным фактом является то, что это первая победа "Карпат" над "Ингульцем" - в четвертом матче между соперниками.

"Рекорд рекордом, но мы не получили важных очков, которые нам нужны были. Сам пошел, сам сфолил, пришлось спасать. Посмотрел на него, он как-то (Бруниньо - ред.) неуверенно подходит, не знал куда пробивать, пытался среагировать до конца", - отреагировал на рекорд Паламарчук.

Отметим, что после 24 туров "Карпаты" обогнали "Кривбасс", который проиграл "Динамо", и поднялись на 5 строчку. "Ингулец" же находится на последнем месте в таблице. Лидером чемпионата остается киевское "Динамо", имея в своем активе 60 очков, и на 6 очков опережает ближайшего преследователя - "Александрию".

Напомним

Греческий "Олимпиакос", за который выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, благодаря победе над "АЕКом" получил досрочное чемпионство. Однако триумф греческого клуба лишил Украину прямого места группового раунда Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Украины Яремчук завоевал “золото” чемпионата Греции: почему это плохо для украинских клубов?14.04.25, 15:01 • 6144 просмотра

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