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The Guardian

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Голкіпер “Інгульця” Паламарчук встановив унікальне досягнення УПЛ

Київ • УНН

 • 4144 перегляди

Олексій Паламарчук став першим воротарем в УПЛ, який відбив 6 пенальті поспіль. У матчі проти "Карпат" він парирував удар Бруніньо, але команда все одно програла.

Голкіпер “Інгульця” Паламарчук встановив унікальне досягнення УПЛ

У матчі проти львівських "Карпат" голкіпер "Інгульця" Олексій Паламарчук парирував пенальті від Бруніньо та встановив унікальне досягнення УПЛ за кількістю відбитих пенальті - цей удар став шостим поспіль, який відбив голкіпер, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 14 квітня, до петровського "Інгульця" завітали львівські "Карпати" в рамках 24 туру Української прем’єр-ліги. Гості доволі швидко відкрили рахунок, завдяки зусиллям Владислава Бобогло - Бруніньо виконав подачу з кутового, а захисник виявився найспритнішим у штрафному і пробив точнісінько повз кіпера головою (1:0).

На 81-й хвилині Бабогло оформив дубль знову після розіграшу кутового - Федор віддав пас на Чачуа, який виконав подачу до штрафного точно на голову Бабогло, який переправив м’яч у ворота - 2:0.

Вже у компенсований час гол-красень вдався Крістіану Свистуну - нападник "Інгульця", виконуючи подачу з флангу, "закинув за комірець" Кінарейкіну - 2:1.

Не дивлячись на поразку, голкіпер "Інгульця" Олексій Паламарчук встановив унікальне досягнення чемпіонату. Справа в тому, що на 12-й хвилині голкіпер у власному штрафному "скосив" Яна Костенка, а арбітр вказав на позначку. До м’яча підійшов Бруніньо, проте не зміг переграти воротаря.

Для воротаря команди з Петрового це шостий поспіль відбитий пенальті в матчі УПЛ, який є абсолютним рекордом. Він обійшов за цим показником воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника, який зумів парирувати п'ять поспіль 11-метрових у часи виступів за "Ворсклу" в 2021 році.

Востаннє Паламарчук пропускав гол з пенальті у вересні 2024 року, коли не зміг парирувати удар Марко Мрвальєвіча з "Вереса" у матчі УПЛ. Розпочав серію з шести відбитих 11-метрових Паламарчук також з матчу проти "Карпати" у першому колі, коли відбив удар Ігора Невеса.

Ще одним цікавим фактом є те, що це перша перемога "Карпат" над "Інгульцем" - в четвертому матчі між суперниками.

"Рекорд рекордом, але ми не здобули важливих очок, які нам потрібні були. Сам пішов, сам сфолив, довелося рятувати. Подивився на нього, він якось (Бруніньо - ред.)

невпевнено підходить, не знав куди пробивати, намагався зреагувати до кінця", - відреагував на рекорд Паламарчук.

Зазначимо, що після 24 турів "Карпати" обігнали "Кривбас", який програв "Динамо", та піднялися на 5 сходинку. "Інгулець" же перебуває на останньому місці в таблиці. Лідером чемпіонату залишається київське "Динамо", маючи у своєму активі 60 очок, та на 6 очок випереджає найближчого переслідувача - "Олександрію".

Нагадаємо

Грецький "Олімпіакос", за який виступає форвард збірної України Роман Яремчук, завдяки перемозі над "АЕКом" здобув дострокове чемпіонство. Проте тріумф грецького клубу позбавив Україну прямого місця групового раунду Ліги чемпіонів.

Нападник збірної України Яремчук завоював “золото” чемпіонату Греції: чому це погано для українських клубів? 14.04.25, 15:01 • 6238 переглядiв

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