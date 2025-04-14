Голкіпер “Інгульця” Паламарчук встановив унікальне досягнення УПЛ

У матчі проти львівських "Карпат" голкіпер "Інгульця" Олексій Паламарчук парирував пенальті від Бруніньо та встановив унікальне досягнення УПЛ за кількістю відбитих пенальті - цей удар став шостим поспіль, який відбив голкіпер, пише УНН.

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Сьогодні, 14 квітня, до петровського "Інгульця" завітали львівські "Карпати" в рамках 24 туру Української прем’єр-ліги. Гості доволі швидко відкрили рахунок, завдяки зусиллям Владислава Бобогло - Бруніньо виконав подачу з кутового, а захисник виявився найспритнішим у штрафному і пробив точнісінько повз кіпера головою (1:0).

На 81-й хвилині Бабогло оформив дубль знову після розіграшу кутового - Федор віддав пас на Чачуа, який виконав подачу до штрафного точно на голову Бабогло, який переправив м’яч у ворота - 2:0.

Вже у компенсований час гол-красень вдався Крістіану Свистуну - нападник "Інгульця", виконуючи подачу з флангу, "закинув за комірець" Кінарейкіну - 2:1.

Не дивлячись на поразку, голкіпер "Інгульця" Олексій Паламарчук встановив унікальне досягнення чемпіонату. Справа в тому, що на 12-й хвилині голкіпер у власному штрафному "скосив" Яна Костенка, а арбітр вказав на позначку. До м’яча підійшов Бруніньо, проте не зміг переграти воротаря.

Для воротаря команди з Петрового це шостий поспіль відбитий пенальті в матчі УПЛ, який є абсолютним рекордом. Він обійшов за цим показником воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника, який зумів парирувати п'ять поспіль 11-метрових у часи виступів за "Ворсклу" в 2021 році.

Востаннє Паламарчук пропускав гол з пенальті у вересні 2024 року, коли не зміг парирувати удар Марко Мрвальєвіча з "Вереса" у матчі УПЛ. Розпочав серію з шести відбитих 11-метрових Паламарчук також з матчу проти "Карпати" у першому колі, коли відбив удар Ігора Невеса.

Ще одним цікавим фактом є те, що це перша перемога "Карпат" над "Інгульцем" - в четвертому матчі між суперниками.

"Рекорд рекордом, але ми не здобули важливих очок, які нам потрібні були. Сам пішов, сам сфолив, довелося рятувати. Подивився на нього, він якось (Бруніньо - ред.)

невпевнено підходить, не знав куди пробивати, намагався зреагувати до кінця", - відреагував на рекорд Паламарчук.

Зазначимо, що після 24 турів "Карпати" обігнали "Кривбас", який програв "Динамо", та піднялися на 5 сходинку. "Інгулець" же перебуває на останньому місці в таблиці. Лідером чемпіонату залишається київське "Динамо", маючи у своєму активі 60 очок, та на 6 очок випереджає найближчого переслідувача - "Олександрію".

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