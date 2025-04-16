Воздушные тревоги и незасчитанный пенальти: “Шахтер” обыграл “Кривбасс” в матче-доигровке 5-го тура УПЛ

Сегодня, 16 апреля, криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер" доиграли матч 5-го тура Украинской премьер-лиги, который был прерван еще в сентябре прошлого года при счете - 1:0 в пользу "горняков" благодаря голу Тараса Степаненко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого коллектива, передает УНН.

Детали

Поединок начался на 45 минут позже запланированного времени из-за воздушной тревоги на Днепропетровщине. Поединок начался с 49 минуты и счета 1:0 в пользу "Шахтера", ведь именно на этой минуте он был прерван также из-за воздушной тревоги.

На 60-й минуте "Шахтеру" удалась образцовая контратака - на собственной половине поля Бондаренко пустил в проход Кевина, который на скорости оторвался от защитников, отдал на фланг, где отдал на Педриньо, который отдал в штрафную на Судакова, а Георгий покатил вдоль линии вратарской на все того же Кевина, который и переправил мяч в ворота Клищука - 2:0 в пользу "горняков".

На 66-й минуте в области снова объявили воздушную тревогу и матч был прерван на 10 минут. Уже на 77-й минуте "Кривбасс" заработал пенальти - Илич прекрасно "вырезал" на Твердохлеба, которого в штрафной толкнул Бондарь, а арбитр назначил пенальти.

Илич реализовал удар, но судья после просмотра VAR отменил взятие ворот. Хорват во время удара дважды коснулся мяча, как это было недавно в матче "Атлетико" - "Реал" в Лиге чемпионов, когда форвард "матрасников" также дважды коснулся мяча в серии послематчевых пенальти и арбитр отменил взятие ворот.

На 84-й минуте "Кривбассу" все же удалось забить - Дибанго выполнил подачу в штрафную, где проворнее оказался Твердохлеб и мощно пробил головой в ближний угол ворот Фесюна - 2:1.

Несмотря на усилия "Кривбасса", матч так и завершился победой "Шахтера".

"Кривбасс": Клищук – Дибанго, Вакулко, Романчук, Бандейра – Икенна (Понедельник, 67), Илич – Микитишин, Твердохлеб, Д. Кузык – Соса.

"Шахтер": Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в сентябре прошлого года "Шахтер" посетил в гости к "Кривбассу" в рамках 5-го тура УПЛ. Тогда команды отыграли первый тайм, а единственный гол в матче тогда забил Тарас Степаненко, который уже покинул стан "горняков", перейдя в турецкий "Эюпспор".

После начала второго тайма команды отыграли буквально 4 минуты, затем поединок был прерван из-за воздушной тревоги. Представитель "Шахтер" во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч вчера, но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25.

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

В феврале Украинская премьер-лига утвердила даты и время начала перенесенного матча 5-го тура между "Кривбассом" и "Шахтером", а также матч 16-го тура между "Ингульцем" и "Зарей", которые были прерваны из-за воздушных тревог во время проведения поединков.

УПЛ утвердила даты и время начала перенесенных матчей 5-го и 16 туров

"Шахтер" после 24 туров все еще находится на 3 месте в турнирной таблице, однако сократил отставание до "Александрии". "Горняки" отстают от "Александрии" всего на одно очко.

В то же время "Кривбасс" сыграл 23 матча и остается на 5 месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата с 60 очками в активе остается киевское "Динамо".