Воздушные тревоги и незасчитанный пенальти: “Шахтер” обыграл “Кривбасс” в матче-доигровке 5-го тура УПЛ

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 15306 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 63991 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 36102 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 41274 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 48766 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 89439 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 81887 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35241 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60427 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109111 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
50%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 85408 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 48967 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 26537 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 20676 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 7888 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 63991 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 86436 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 89440 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 81887 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 182336 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 49744 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28535 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29609 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30983 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 33306 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Воздушные тревоги и незасчитанный пенальти: “Шахтер” обыграл “Кривбасс” в матче-доигровке 5-го тура УПЛ

Киев • УНН

 • 272 просмотра

В перенесенном матче 5-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл криворожский "Кривбасс" со счетом 2:1. Игра была доиграна 16 апреля после перерыва в сентябре 2024 года из-за тревог.

Воздушные тревоги и незасчитанный пенальти: “Шахтер” обыграл “Кривбасс” в матче-доигровке 5-го тура УПЛ

Сегодня, 16 апреля, криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер" доиграли матч 5-го тура Украинской премьер-лиги, который был прерван еще в сентябре прошлого года при счете - 1:0 в пользу "горняков" благодаря голу Тараса Степаненко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого коллектива, передает УНН.

Детали

Поединок начался на 45 минут позже запланированного времени из-за воздушной тревоги на Днепропетровщине. Поединок начался с 49 минуты и счета 1:0 в пользу "Шахтера", ведь именно на этой минуте он был прерван также из-за воздушной тревоги.

На 60-й минуте "Шахтеру" удалась образцовая контратака - на собственной половине поля Бондаренко пустил в проход Кевина, который на скорости оторвался от защитников, отдал на фланг, где отдал на Педриньо, который отдал в штрафную на Судакова, а Георгий покатил вдоль линии вратарской на все того же Кевина, который и переправил мяч в ворота Клищука - 2:0 в пользу "горняков".

На 66-й минуте в области снова объявили воздушную тревогу и матч был прерван на 10 минут. Уже на 77-й минуте "Кривбасс" заработал пенальти - Илич прекрасно "вырезал" на Твердохлеба, которого в штрафной толкнул Бондарь, а арбитр назначил пенальти.

Илич реализовал удар, но судья после просмотра VAR отменил взятие ворот. Хорват во время удара дважды коснулся мяча, как это было недавно в матче "Атлетико" - "Реал" в Лиге чемпионов, когда форвард "матрасников" также дважды коснулся мяча в серии послематчевых пенальти и арбитр отменил взятие ворот.

На 84-й минуте "Кривбассу" все же удалось забить - Дибанго выполнил подачу в штрафную, где проворнее оказался Твердохлеб и мощно пробил головой в ближний угол ворот Фесюна - 2:1.

Несмотря на усилия "Кривбасса", матч так и завершился победой "Шахтера".

"Кривбасс": Клищук – Дибанго, Вакулко, Романчук, Бандейра – Икенна (Понедельник, 67), Илич – Микитишин, Твердохлеб, Д. Кузык – Соса.

"Шахтер": Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в сентябре прошлого года "Шахтер" посетил в гости к "Кривбассу" в рамках 5-го тура УПЛ. Тогда команды отыграли первый тайм, а единственный гол в матче тогда забил Тарас Степаненко, который уже покинул стан "горняков", перейдя в турецкий "Эюпспор".

После начала второго тайма команды отыграли буквально 4 минуты, затем поединок был прерван из-за воздушной тревоги. Представитель "Шахтер" во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч вчера, но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25.

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ02.09.24, 19:33 • 240594 просмотра

В феврале Украинская премьер-лига утвердила даты и время начала перенесенного матча 5-го тура между "Кривбассом" и "Шахтером", а также матч 16-го тура между "Ингульцем" и "Зарей", которые были прерваны из-за воздушных тревог во время проведения поединков.

УПЛ утвердила даты и время начала перенесенных матчей 5-го и 16 туров13.02.25, 21:54 • 36157 просмотров

"Шахтер" после 24 туров все еще находится на 3 месте в турнирной таблице, однако сократил отставание до "Александрии". "Горняки" отстают от "Александрии" всего на одно очко.

В то же время "Кривбасс" сыграл 23 матча и остается на 5 месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата с 60 очками в активе остается киевское "Динамо".

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
ФК «Шахтёр» Донецк
ФК «Динамо» Киев
Украина
Кривой Рог
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77