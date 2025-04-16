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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

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Повітряні тривоги та незарахований пенальті: “Шахтар” обіграв “Кривбас” у матчі-дограванні 5-го туру УПЛ

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

У перенесеному матчі 5-го туру УПЛ донецький "Шахтар" обіграв криворізький "Кривбас" з рахунком 2:1. Гра була дограна 16 квітня після перерви у вересні 2024 року через тривоги.

Повітряні тривоги та незарахований пенальті: “Шахтар” обіграв “Кривбас” у матчі-дограванні 5-го туру УПЛ

Сьогодні, 16 квітня, криворізький "Кривбас" та донецький "Шахтар" дограли матч 5-го туру Української прем'єр-ліги, який було перервано ще у вересні минулого року за рахунку - 1:0 на користь "гірників" завдяки голу Тараса Степаненка. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь донецького колективу, передає УНН.

Деталі

Поєдинок розпочався на 45 хвилин пізніше від запланованого часу через повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Поєдинок розпочався із 49 хвилини та рахунку 1:0 на користь "Шахтаря", адже саме на цій хвилині він був перерваний також через повітряну тривогу.

На 60-й хвилині "Шахтарю" вдалася зразкова контратака - на власній половині поля Бондаренко пустив в прохід Кевіна, який на швидкості відірвався від захисників, віддав на фланг, де віддав на Педріньо, який віддав до штрафного на Судакова, а Георгій покотив вздовж лінії воротарського на все того ж Кевіна, який і переправив м’яч у ворота Кліщука - 2:0 на користь "гірників".

На 66-й хвилині в області знову оголосили повітряну тривогу та матч було перервано на 10 хвилин. Вже на 77-й хвилині "Кривбас" заробив пенальті - Іліч чудово "вирізав" на Твердохліба, якого у штрафному штовхнув Бондар, а арбітр призначив пенальті.

Іліч реалізував удар, але суддя після перегляду VAR відмінив взяття воріт. Хорват під час удару двічі торкнувся м'яча, як це було нещодавно в матчі "Атлетіко" - "Реал" в Лізі чемпіонів, коли форвард "матрасників" також двічі торкнувся м’яча у серії післяматчевих пенальті і арбітр скасував взяття воріт.

На 84-й хвилині "Кривбасу" таки вдалося забити - Дібанго виконав подачу до штрафного, де спритнішим виявився Твердохліб та потужно пробив головою у ближній кут воріт Фесюна - 2:1.

Не дивлячись на зусилля "Кривбасу", матч так і завершився перемогою "Шахтаря".

"Кривбас": Кліщук – Дібанго, Вакулко, Романчук, Бандейра – Ікенна (Понєдєльнік, 67), Ілич – Микитишин, Твердохліб, Д. Кузик – Соса.

"Шахтар": Фесюн – Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевін, Егіналду, Педріньйо.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у вересні минулого року "Шахтар" завітав у гості до "Кривбасу" в рамках 5-го туру УПЛ. Тоді команди відіграли перший тайм, а єдиний гол в матчі тоді забив Тарас Степаненко, який вже залишив стан "гірників", перейшовши до турецького "Еюпспору".

Після початку другого тайму, команди відіграли буквально 4 хвилини, потім поєдинок було перервано через повітряну тривогу. Представник "Шахтар" під час екстреного голосування був за те, щоб чекати до останнього і догравати матч вчора, але тривога у Кривому Розі була скасована о 22:12, а наступна почалася о 22:25.

“Цирк” у Рівному, друга поспіль перемога “Лівого берега” та тривога у Кривому Розі: результат 5 туру УПЛ02.09.24, 19:33 • 240595 переглядiв

У лютому Українська прем’єр-ліга затвердила дати і час початку перенесеного матчу 5-го туру між "Кривбасом" та "Шахтарем", а також матч 16-го туру між "Інгулцем" та "Зорею", які були перервані через повітряні тривоги під час проведення поєдинків.

УПЛ затвердила дати і час початку перенесених матчів 5-го та 16 турів13.02.25, 21:54 • 36157 переглядiв

"Шахтар" після 24 турів все ще перебуває на 3 місці в турнірній таблиці, проте скоротив відставання до "Олександрії". "Гірники" відстають від "Олександрії" лише на одне очко.

Натомість "Кривбас" зіграв 23 матчі та залишається на 5 місці в турнірці. Лідером чемпіонату з 60 очками в активі залишається київське "Динамо".

Павло Башинський

Павло Башинський

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