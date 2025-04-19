Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

З суботи по неділю пройде решта матчів 25-го туру Української прем’єр-ліги з футболу. Вперше після злиття зустрінуться "Карпати" та "Рух" у львівському дербі, "Шахтар" намагатиметься скоротити відставання до "Олександрії", а "Чорноморець" та "Інгулець" постараються "вилізти" із зони вильоту, пише УНН.

Львівське дербі

У першому матчі суботи на арені "Львів" львівські "Карпати" та "Рух" вперше зустрінуться після оголошення про співпрацю зіграють між собою. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Як раніше повідомлялося, "Карпати" підсилилися чотирма гравцями "Руху" - Ігором Краснопіром та Олексієм Сичем, який не зіграє в матчі через травму, яку зазнав у виступах за збірну.

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Також на правах оренди перейшли Ілля Квасниця та Олег Федор. ЗМІ повідомляли, що головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко зможе розраховувати на орендованих гравців. Згідно з умовами оренди їм не забороняється грати проти команди, якій належить.

"Карпати" наразі набрали солідний хід, піднявшись на 5 місце в таблиці. "Рух" же загальмував та перебуває на 9 місці.

Букмекери віддають не значну перевагу "Карпатам" - 2,2 на перемогу. На перемогу "Руху" - 3,9, а на нічию - 3,4. В першому колі "Рух" мінімально переграв "Карпати" - 1:0.

“Карпати” - “Рух” у першому колі

Боротьба за єврокубки та вихід із зони вильоту

У другому матчі суботи до столичного "Лівого берегу" завітає житомирське "Полісся". Старт поєдинку заплановано на 15:30. "Полісся" наразі веде боротьбу за єврокубки, йдучи четвертими, відстаючи на від "Шахтаря", який на 3 місці (дає право на участь в єврокубках), на 12 очок. Найближчого переслідувача в особі "Карпат" житомирці випереджають на 5 балів.

Натомість "Лівий берег" же бореться за виживання. Команда посідає 13 сходинку (зона перехідних матчів), набравши 22 очки за 23 гри. В разі перемоги "лелек", вони зможуть вибратися із зони перехідних матчів, але за умови, що "Оболонь" поступиться "Динамо".

В першому колі команди "розписали" нульову нічию. Букмекери віддають перевагу "Поліссю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 2,1. На перемогу "Лівого берегу" з коефіцієнтом - 3,5, а на нічию - 3,2.

“Полісся” - “Лівий берег” в першому колі

Наздогнати "Олександрію"

В останньому матчі суботи зустрінуться донецький "Шахтар" та ковалівський "Колос". Стартовий свисток пролунає о 18:00 на "Арені Львів". "Шахтар" після перемоги над "Кривбасом" закріпився на третьому місці турнірної таблиці, а відставання від "Динамо" складає 10 очок, а від "Олександрії" - вже на 4.

Напередодні "Олександрія" впевнено обіграла "Ворсклу" - 3:1, чим відірвалася від "гірників", тому "помаранчево-чорним" необхідна буде лише перемога.

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"Колос" водночас розташувався на 11 сходинці чемпіонату України, заробивши 24 очки у 24 матчах. Перевага над 13-м "Лівим Берегом" складає всього два очки.

Букмекери віддають впевнену перевагу "Шахтарю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,2, а на перемогу "Колоса" - 19,5. На нічию - 5,8.

До словами, "Шахтарю" навряд чи допоможе основний голкіпер Дмитро Різник, який зазнав пошкодження, тому місце у воротах, ймовірно, займе Кирило Фесюн, який перебрався в стан "гірників" саме з "Колоса".

Кирило Фесюн в складі “Колоса”

Битва за середину таблиці

Недільні поєдинки відкриють криворізький "Кривбас" та луганська "Зоря". Стартовий свисток пролунає о 13:00 на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Обидві команди зіграли 23 матчі та знаходяться в середині турнірної таблиці. Підопічні Юрія Вернидуба набрали 35 очок, програвши три поспіль поєдинки.

Натомість "Зоря" показує також невпевнені результати, перемігши лише двічі в останніх 5 матчах. "Зоря" наразі має 32 залікові бали в активі, проте перемога над криворіжцями дозволить зрівнятися з "Кривбасом" за очками в турнірці.

"Кривбас" підходить до поєдинку без втрат, що не можна сказати про "Зорю". Луганчанам не допоможуть Пилип Будківський та Максим Василець. В першому колі "Кривбас" мінімально обіграв "Зорю" - 1:0.

Букмекери віддають перевагу команді Вернидуба - коефіцієнт 2,2. На "Зорю" дають 3,3, а на нічию - 3,3.

“Зоря” - “Кривбас” в першому колі

Боротьба за вихід з зони вильоту

У другому матчі недільного туру зустрінуться невдаха чемпіонату "Інгулець" та черкаський "ЛНЗ". "Інгулець" залишається аутсайдером чемпіонату, набравши 16 очок у 23 турах. Востаннє підопічні Василя Кобіна перемагали в березні цього року проти "Чорноморця" - 1:0.

В останньому турі "Інгулець" програв "Карпатам" - 1:2, проте в тому матчі відбувся унікальний рекорд в історії УПЛ. Голкіпер "Інгульця" Олексій Паламарчук парирував пенальті від Бруніньо та встановив унікальне досягнення УПЛ за кількістю відбитих пенальті - цей удар став шостим поспіль, який відбив голкіпер. В першому колі "ЛНЗ" впевнено переміг "Інгулець" - 2:0. Зазначимо, що у тому матчі Шота Нонікашвілі не реалізував пенальті, саме цей удар став для Паламарчука другим поспіль відбитим ударом.

Голкіпер “Інгульця” Паламарчук встановив унікальне досягнення УПЛ

Якщо "Інгулець" переможе, а "Чорноморець", який зіграє з "Вересом", програє, то підопічні Кобіна зможуть піднятися з останнього місця, проте недалеко - на передостаннє місце.

"ЛНЗ" своєю чергою попри три поспіль поразки в чемпіонаті наразі розташувався на 10 позиції в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Лівий Берег" із зони перехідних матчів на 3 очки.

Букмекери віддають впевнену перевагу "ЛНЗ", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,8. Перемогу ж "Інгульця" оцінюють в 4,7. Нічия - 3,4.

Поєдинок розпочнеться на стадіоні "Ніка" в Олександрії на Кіровоградщині о 15:30.

“ЛНЗ” - “Інгулець” в першому колі

Боротьба за виживання

В останньому матчі туру "Верес" зустрінеться з одеським "Чорноморцем". Початок поєдинку заплановано на 18:00. "Верес" наразі розташувався на 7 сходинці турнірної таблиці, після 24 зіграних матчів "народна команда" набрала 32 очки.

"Чорноморець" продовжує боротьбу за виживання, заробивши 18 залікових балів у 24 поєдинках. Однак у разі перемоги, "Чорноморець" може зрівнятися з "Ворсклою" в турнірній таблиці, чим покращить своє становище.

"Моряки" в останніх п’яти матчах перемогли лише одного разу в матчі проти "ЛНЗ" - 1:0. Решту - програли.

"Верес" же в останніх п’яти матчах переміг лише двічі, та двічі програв, у тому числі і в Кубку України проти "Полісся".

Перший поєдинок між цими командами завершився нічиєю - 1:1. Букмекери віддають незначну перевагу "Вересу" - 2,1. На перемогу "Чорноморця" - 3,6, а на нічию - 3,2.

“Чорноморець” - “Верес” в першому колі

Поєдинки можна буде подивитися на УПЛ ТБ на ООТ платформах Мегого та Київстар ТБ.