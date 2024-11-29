Грузия угрожает дипломатическим ответом послу ЕС из-за его риторики

ukenru
Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 17328 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 29958 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 39938 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 112612 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 125599 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 129586 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 131652 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122763 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 111685 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147736 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно

Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно

 • 31005 просмотра
В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

 • 100509 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 102156 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 53579 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 48901 просмотра
публикации
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 102156 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 120381 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 142047 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 169304 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 193418 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 48901 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 53579 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 100552 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 105780 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 119956 просмотра
Актуальное
Грузия угрожает дипломатическим ответом послу ЕС из-за его риторики

Грузия угрожает дипломатическим ответом послу ЕС из-за его риторики

Киев  •  УНН

 • 4570 просмотра

Read in English

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС Павла Горчинского во вмешательстве в избирательный процесс и дезинформации. Кобахидзе пригрозил дипломатическим ответом, если посол не изменит свое поведение.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил послу Евросоюза Павлу Керчинскому дипломатическим ответом, если тот не изменит своей риторики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NEWSGEORGIA.

Детали

Кобахидзе считает, что Горчинский якобы "непосредственно участвовал в предвыборной агитации в пользу радикальной оппозиции и против правящей команды". Он обвинил посла ЕС в "грубом нарушении Венской конвенции и принципов демократических выборов".

В Тбилиси с водометами разогнали протест против отказа от переговоров с ЕС и задержали 43 человек: президент ждет реакцию Европы29 нояб. 2024, 06:47 • 10884 просмотра

По мнению премьера, Герчинский также "был вовлечен в кампанию по дезинформации", которая последовала за заявлением о замораживании открытия переговоров по вступлению в ЕС. Это, считает Кобахидзе, проявилось в том, что дипломат интерпретировал как прекращение евроинтеграции. На самом деле, как он утверждает, власти Грузии не отказывались от европейского курса.

"Некоторое время мы воздерживались от дипломатического реагирования на подобные события, однако все имеет свои пределы, и если мы не увидим изменения в поведении по таким фактам в будущем, как со стороны посла ЕС, так и других соответствующих послов, мы обязательно отреагируем. Мы говорим о дипломатической реакции", - заявил Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии отказывается начинать переговоры с Евросоюзом до конца 2028 года.

Европарламент не признает результаты выборов в Грузии и требует санкций против власти - резолюция28 нояб. 2024, 12:01 • 12895 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hruziia-krainaГрузия