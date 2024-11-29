Грузия угрожает дипломатическим ответом послу ЕС из-за его риторики

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил послу Евросоюза Павлу Керчинскому дипломатическим ответом, если тот не изменит своей риторики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NEWSGEORGIA.

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Кобахидзе считает, что Горчинский якобы "непосредственно участвовал в предвыборной агитации в пользу радикальной оппозиции и против правящей команды". Он обвинил посла ЕС в "грубом нарушении Венской конвенции и принципов демократических выборов".

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По мнению премьера, Герчинский также "был вовлечен в кампанию по дезинформации", которая последовала за заявлением о замораживании открытия переговоров по вступлению в ЕС. Это, считает Кобахидзе, проявилось в том, что дипломат интерпретировал как прекращение евроинтеграции. На самом деле, как он утверждает, власти Грузии не отказывались от европейского курса.

"Некоторое время мы воздерживались от дипломатического реагирования на подобные события, однако все имеет свои пределы, и если мы не увидим изменения в поведении по таким фактам в будущем, как со стороны посла ЕС, так и других соответствующих послов, мы обязательно отреагируем. Мы говорим о дипломатической реакции", - заявил Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии отказывается начинать переговоры с Евросоюзом до конца 2028 года.

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