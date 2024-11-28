Европарламент не признает результаты выборов в Грузии и требует санкций против власти - резолюция

В четверг Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил парламентские выборы 26 октября в Грузии, стране-кандидате на вступление в ЕС. В документе говорится, что волеизъявление не было не свободным, и справедливым, и стало еще одним проявлением продолжающегося отступления от демократии в стране, "за что правящая партия "Грузинская мечта" несет полную ответственность". Об этом сообщили в Европарламенте, передает УНН.

Депутаты Европарламента осуждают многочисленные и серьезные нарушения во время выборов, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипуляции с голосами, вмешательства в работу наблюдателей за выборами и средств массовой информации, а также сообщения о манипуляциях с электронными машинами для голосования. Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, "не служат надежным отражением воли грузинского народа" - говорится в резюлюции.

Европарламент отвергает любое признание результатов парламентских выборов в Грузии, и требует проведения повторных выборов в течение года под тщательным международным надзором и с участием независимой избирательной администрации.

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Также депутаты Европарламента считают, что ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с грузинским правительством.

Поддерживая призывы к независимому международному расследованию обвинений в манипуляциях на выборах, парламент хочет, чтобы ЕС и его государства-члены наложили персональные санкции на должностных лиц и политических лидеров Грузии, которые несут ответственность за отступление от демократии, нарушение избирательного законодательства и стандартов, а также злоупотребление государственными институтами. К ним относятся премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили и бывший премьер-министр и олигарх Бидзина Иванишвили - заявили в Европарламенте.

Как говорится в заявлении, Европарламент также решительно осуждает систематическое вмешательство россии в демократические процессы в Грузии из-за дезинформации, такой как заговор "партии глобальной войны", который утверждает, что оппозиция страны якобы втянет страну в войну с Россией по приказу Запада.

Депутаты Европарламента сделали строгое предупреждение грузинским властям о том, что любые попытки запретить законно созданные политические партии еще больше отдалит страну от ЕС и сделает невозможными любые шаги к вступлению в ЕС. Они также заявили, что политика, проводимая "Грузинской мечтой", несовместима с евроатлантической интеграцией Грузии.

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