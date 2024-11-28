Европарламент не признает результаты выборов в Грузии и требует санкций против власти - резолюция

ukenru
Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
13:30 • 6157 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
12:51 • 29444 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
11:15 • 54872 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
10:37 • 51831 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 134413 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 197864 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 201523 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195497 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 141868 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 132272 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно

Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно

 • 68152 просмотра
Ракетная атака: какие области под ударом

Ракетная атака: какие области под ударом

 • 27249 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 95113 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

09:22 • 64021 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

11:26 • 64826 просмотра
публикации
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

11:26 • 64826 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 133658 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 158760 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 197872 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 201530 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

09:22 • 64021 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 95113 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 106360 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 113687 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 119188 просмотра
Актуальное
Европарламент не признает результаты выборов в Грузии и требует санкций против власти - резолюция

Европарламент не признает результаты выборов в Грузии и требует санкций против власти - резолюция

Киев  •  УНН

 • 6567 просмотра

Read in English

Европарламент принял резолюцию, осуждающую парламентские выборы в Грузии 26 октября из-за многочисленных нарушений. ЕС требует повторных выборов и санкций против грузинских чиновников, включая премьер-министра.

В четверг Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил парламентские выборы 26 октября в Грузии, стране-кандидате на вступление в ЕС. В документе говорится, что волеизъявление не было не свободным, и справедливым, и стало еще одним проявлением продолжающегося отступления от демократии в стране, "за что правящая партия "Грузинская мечта" несет полную ответственность".  Об этом сообщили в Европарламенте, передает УНН

 Депутаты Европарламента осуждают многочисленные и серьезные нарушения во время выборов, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипуляции с голосами, вмешательства в работу наблюдателей за выборами и средств массовой информации, а также сообщения о манипуляциях с электронными машинами для голосования. Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, "не служат надежным отражением воли грузинского народа"

- говорится в резюлюции.

Европарламент отвергает любое признание результатов парламентских выборов в Грузии, и требует  проведения повторных выборов в течение года под тщательным международным надзором и с участием независимой избирательной администрации.

ЦИК Грузии отказалась открыть списки проголосовавших избирателей: названа причина29 окт. 2024, 16:55 • 17617 просмотров

Также депутаты Европарламента считают, что ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с грузинским правительством. 

Поддерживая призывы к независимому международному расследованию обвинений в манипуляциях на выборах, парламент хочет, чтобы ЕС и его государства-члены наложили персональные санкции на должностных лиц и политических лидеров Грузии, которые несут ответственность за отступление от демократии, нарушение избирательного законодательства и стандартов, а также злоупотребление государственными институтами. К ним относятся премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили и бывший премьер-министр и олигарх Бидзина Иванишвили

- заявили в Европарламенте. 

Как говорится в заявлении, Европарламент также решительно осуждает систематическое вмешательство россии в демократические процессы в Грузии из-за дезинформации, такой как заговор "партии глобальной войны", который утверждает, что оппозиция страны якобы втянет страну в войну с Россией по приказу Запада.

Депутаты Европарламента сделали строгое предупреждение грузинским властям о том, что любые попытки запретить законно созданные политические партии еще больше отдалит страну от ЕС и сделает невозможными любые шаги к вступлению в ЕС. Они также заявили, что политика, проводимая "Грузинской мечтой", несовместима с евроатлантической интеграцией Грузии.

Выборы не состоялись: президент Грузии сделала важное заявление18 нояб. 2024, 17:52 • 18808 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
bidzina-ivanishviliБидзина Иванишвили
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kakha-kaladzeКаха Каладзе
hruziia-krainaГрузия