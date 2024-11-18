Выборы не состоялись: президент Грузии сделала важное заявление

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламентские выборы, состоявшиеся в октябре, нельзя считать состоявшимися, и призвала не прекращать протесты, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Выборы в стране не состоялись...обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки", - сказала Зурабишвили на специальном брифинге.

Перед этим она в течение дня проводила консультации с лидерами оппозиции, которая уже более суток блокирует одну из транспортных развязок в центре Тбилиси с требованием новых выборов.

"Общество должно продолжать свои действия... свой протест. Я хочу отсюда поздравить людей, которые сегодня стоят на улице и, наверное, останутся ночевать", - сказала Зурабишвили.

По словам президента, выборы 26 октября "не состоялись" и "стране грозит дестабилизация", связанная с двоевластием. Она считает, что необходимо решить системные проблемы, а затем провести новые выборы.

"Одна из угроз - дестабилизация, которая может привести к двоевластию и углублению поляризации... этому способствует крайне агрессивная пропаганда власти и ее сторонников. партнерами выбирает изоляцию, что характерно для нынешней власти. В то же время мы имеем дело с экономическим и финансовым кризисом, который стоит у нас на пороге со всеми вытекающими последствиями", - заявила Зурабишвили.

Новый иск

Президент сообщила, что во вторник подает иск в Конституционный суд и будет оспаривать результаты парламентских выборов из-за массового нарушения тайны голосования - речь идет о бюллетенях, на которых с обратной стороны высвечивался черный круг возле выбранной партии.

Также, по оценке Зурабишвили, было нарушено право избирателя на голосование - в этом случае претензии к организации голосования для грузинских мигрантов за рубежом.

"Не потому, что я верю в Конституционный суд, а потому, что хочу в полной мере испытать совесть тех судей, которые окажутся перед выбором, какой страной мы хотим быть и в каком направлении должна двигаться эта страна", - сказала Зурабишвили.

План Зурабишвили

Зурабишвили заявила, что работу временно должны продолжить бывшее правительство и парламент Грузии.

Согласно Конституции, первое заседание нового парламента после выборов назначает президент, чего Зурабишвили делать не собирается.

Зурабишвили заявила, что предлагает политическим партиям, правительству и обществу свое видение выхода из нынешнего политического кризиса: остается старый парламент и старое правительство и готовятся новые выборы.

По ее словам, новым выборам должно предшествовать международное расследование нарушений на октябрьском голосовании, чтобы выявить и исправить системные недостатки, "если мы хотим получить новые, честные, свободные и нефальсифицированные выборы".

Напомним

Центризбирком Грузии в эти выходные утвердил итоговый протокол не признанных оппозицией и президентом парламентских выборов, которые прошли 26 октября.

С обнародованными результатами не соглашается ни одно из четырех оппозиционных объединений, получивших в меньшинстве парламентские мандаты.

Оппозиция требует проведения нового голосования и международного расследования нарушений на выборах 26 октября, выражая недоверие следственным органам и судебной системе.