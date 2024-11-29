В Тбилиси с водометами разогнали протест против отказа от переговоров с ЕС и задержали 43 человек: президент ждет реакцию Европы

В Тбилиси под утро разогнали протест, на который накануне вечером собрались тысячи людей после отказа правительства Грузии от переговоров по вступлению в ЕС, против протестующих применили водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства, МВД говорит о задержании 43 человек, 32 пострадавших полицейских, при этом количество пострадавших демонстрантов и журналистов не называется, хотя в сети распространились кадры многочисленных фактов избиения участников акции, в частности журналистов и политиков, сообщает "Новости-Грузия", пишет УНН.

Детали

Тысячи людей стихийно собрались у парламента накануне вечером после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС. К 21 часу протестующие перекрыли Руставели, а затем заняли и другие прилегающие улицы, на которых находятся служебные входы в парламент.

После полуночи против демонстрантов начали применять спецсредства, в МВД заявили, что "акция вышла за пределы мирных собраний". К 2 часам ночи начался разгон протестующих и массовые задержания.

Против протестующих применили водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Зачистку территории силовики завершили к 7 утра.

В СМИ распространились кадры многочисленных фактов избиения участников акции, в частности журналистов и политиков.

Как отметил народный защитник Грузии Леван Иоселиани, демонстрация имела мирный характер, а из-за действий полиции была нарушена свобода собраний.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидает "жесткую реакцию" европейских лидеров на силовой разгон протестной акции в Тбилиси. "я жду жесткой реакции со стороны европейских столиц", - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети X.

Президент страны отметила, что на момент написания поста (6:30 по Тбилиси) "протесты и репрессии все еще продолжались на Руставели", а "целью являются журналисты и политические лидеры".

Ранее Зурабишвили пришла на акцию и лично обратилась к спецназу, который готовился к разгону демонстрантов. "Вы служите россии или Грузии? Кому Вы принесли клятву?"- сказала она силовикам, призвав подумать о будущем их детей.

МВД Грузии сообщило о 43 задержанных во время протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси. Всем инкриминируется неповиновение требованиям полиции и мелкое хулиганство - статьи 166 и 123 Кодекса административных правонарушений.

По информации МВД страны, демонстранты бросали в полицию стеклянные бутылки, камни, металлические предметы и пиротехнику, а также "нанесли ущерб инфраструктуре, дорожному покрытию, камерам видеонаблюдения, подожгли определенные предметы, возвели баррикады, нанесли ущерб имуществу мэрии Тбилиси". Пострадали 32 полицейских. Количество демонстрантов и журналистов, которым понадобилась медицинская помощь, не называется.

По фактам нарушений, зафиксированных на митинге, также начали уголовные дела - по статьям о повреждении или уничтожении вещи и нападении на сотрудника полиции.