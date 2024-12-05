Премьер Грузии пообещал "искоренить ""либерально-фашистскую" оппозицию, но протесты в стране продолжаются
Киев • УНН
Ираклий Кобахидзе назвал оппозицию "либерально-фашистской" и пообещал ее уничтожить. Тысячи протестующих седьмой день подряд выходят на улицы Тбилиси, требуя европейского курса.
Ираклий Кобахидзе анонсирует жесткие меры против проевропейской оппозиции, применяя российские нарративы. Передает УНН со ссылкой на AFP.
премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в разгар волны проевропейских демонстраций, пообещал уничтожить оппозицию, которую он называет "либерально-фашистской".
Мы сделаем все необходимое, чтобы полностью искоренить либеральный фашизм
Накануне Седьмой вечер подряд, тысячи людей вышли на демонстрацию в столице Грузии Тбилиси против национал-консервативного правительства. Они заблокировали главную улицу города-проспект Руставелы-и требовали продолжения европейского курса в стране.
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Справка
После парламентских выборов 26 октября, на которых, согласно официальным результатам, дружественная к России партия "Грузинская мечта" получила большинство, оппозиция обвинила правящую партию в фальсификации выборов. массовые протесты начались в четверг на прошлой неделе.
Напомним
Прошлой ночью во время разгона протестов в Грузии было задержано 22 человека, А15 пострадавших доставили в больницы. Среди них-11 протестующих, 3 журналиста и один сотрудник МВД.
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