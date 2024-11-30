Сотрудники мэрии Тбилиси заявили о несогласии с приостановкой вступления Грузии в ЕС
Киев • УНН
Сотрудники тбилисской мэрии официально заявили о несогласии с решением "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года. Они подтвердили приверженность европейскому курсу и Конституции Грузии.
Понад 130 співробітників Тбіліської Мері подали заявку за свой отказ з рішенням "Грузинської мріі" за припинення процессу вхождения Грузии в Евросоюз. Передає УНН із посиланням на ТГ-канал Tbilisi life та Radiotavisupleba.
"Мы, сотрудники мэрии Тбилиси, четко и недвусмысленно заявляем, что дистанцируемся от решения о прекращении процесса членства Грузии в ЕС до 2028 года и всех причин, лежащих в его основе. На наш взгляд, это решение не соответствует цели, заявленной населением Грузии, которая нашла свое отражение в статье 78 Конституции - заявили в тбилисской мэрии.
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Мы были, есть и остаемся верными нашим гражданам, Конституции, европейским ценностям и курсу, который выбрала Грузия, и в рамках своей деятельности продолжаем способствовать становлению нашей страны как европейского государства", - говорится в письменном заявлении.
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