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Ученые США обнаружили цвет, который можно увидеть только под лазерными импульсами

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Американские ученые заявили об обнаружении цвета, которого никто раньше не видел, стимулируя клетки сетчатки лазером. Этот оттенок, названный "оло", можно ощутить только так и невозможно передать иначе.

Ученые США обнаружили цвет, который можно увидеть только под лазерными импульсами

Американские ученые утверждают, что обнаружили цвет, который еще никто раньше не видел. Открытие было сделано в ходе эксперимента по воздействию лазерных импульсов на глаза, стимулирующих клетки сетчатки. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, исследователи США подвергали свои глаза воздействию лазерных импульсов. Стимулируя отдельные клетки сетчатки, лазер вывел их восприятие за пределы природных границ. 

Чтобы описать цвет, исследователи продемонстрировали изображение бирюзового квадрата, который они назвали "оло", но отметили, что этот оттенок можно почувствовать только с помощью лазерной манипуляции сетчаткой.

Невозможно передать этот цвет в словах или на мониторе

- сказал Остин Рурда, ученый-визуалист из команды.

"Вся суть в том, что это не тот цвет, что мы видим, его просто нет. Цвет, который мы видим, - это его версия, но он абсолютно тускнеет по сравнению с опытом "оло", - добавил он.

"Это не новый цвет", - сказал Джон Барбур, ученый Лондонского университета. "Это более насыщенный зеленый, который может быть получен только субъектом с нормальным красно-зеленым хроматическим механизмом, когда единственный входной сигнал поступает от M-колбочек". По его словам, работа имела "ограниченную ценность".

Исследователи считают, что инструмент, названный Oz vision в честь Изумрудного города в книгах Л.Н. Фрэнка Баума, поможет им исследовать фундаментальные научные вопросы о том, как мозг создает визуальное восприятие мира. Но у него могут быть другие применения. Благодаря индивидуальной стимуляции клеток сетчатки исследователи могут узнать больше о дальтонизме или заболеваниях, влияющих на зрение, таких как пигментный ретинит.

Напомним

Ученые обнаружили, что мозг волнистых попугайчиков, известных своей способностью имитировать звуки, удивительно похож на мозг человека в контроле речи. Исследования волнистых попугайчиков могут помочь в будущем в лечении речевых расстройств, считают ученые.

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