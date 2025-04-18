Вчені США виявили колір, який можна побачити лише під лазерними імпульсами
Київ • УНН
Американські вчені заявили про виявлення кольору, якого ніхто раніше не бачив, стимулюючи клітини сітківки лазером. Цей відтінок, названий "оло", можна відчути лише так і неможливо передати інакше.
Американські вчені стверджують, що виявили колір, який ще ніхто раніше не бачив. Відкриття було зроблено в ході експерименту з впливу лазерних імпульсів на очі, що стимулюють клітини сітківки. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, дослідники США піддавали свої очі впливу лазерних імпульсів. Стимулюючи окремі клітини сітківки, лазер вивів їх сприйняття межі природних кордонів.
Щоб описати колір, дослідники продемонстрували зображення бірюзового квадрата, який вони назвали "оло", але наголосили, що цей відтінок можна відчути лише за допомогою лазерної маніпуляції сітківкою.
Неможливо передати цей колір у словах або на моніторі
"Вся суть у тому, що це не той колір, що ми бачимо, його просто немає. Колір, який ми бачимо, - це його версія, але він абсолютно тьмяніє в порівнянні з досвідом "оло", - додав він.
"Це не новий колір", - сказав Джон Барбур, вчений Лондонського університету. "Це більш насичений зелений, який може бути отриманий тільки суб'єктом з нормальним червоно-зеленим хроматичним механізмом, коли єдиний вхідний сигнал надходить від M-колб". За його словами, робота мала "обмежену цінність".
Дослідники вважають, що інструмент, названий Oz vision на честь Смарагдового міста у книгах Л.Н. Френка Баума допоможе їм дослідити фундаментальні наукові питання про те, як мозок створює візуальне сприйняття світу. Але в нього можуть бути інші застосування. Завдяки індивідуальній стимуляції клітин сітківки дослідники можуть дізнатися більше про дальтонізм або захворювання, які впливають на зір, таких як пігментний ретиніт.
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Вчені виявили, що мозок хвилястих папуг, відомих своєю здатністю імітувати звуки, напрочуд схожий на мозок людини в контролі мови. Дослідження хвилястих папужок можуть допомогти у майбутньому в лікуванні мовних розладів, вважають вчені.
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