Фіцо звинуватив Мерца у "шантажі" - до чого тут Україна і бюджет ЄС

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У вівторок прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив німецького канцлера Фрідріха Мерца в "шантажі" після того, як Берлін наполіг на тому, щоб пов'язати угоду про фінансування України з переговорами щодо наступного довгострокового бюджету Європейського союзу, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти, з яким ознайомилося агентство Reuters, Мерц зазначив, що всі країни ЄС повинні зробити внесок у фінансування України, яка захищається від російського вторгнення.

Він заявив, що зобов'язання всіх держав-членів ЄС допомогти Україні покрити прогнозований дефіцит фінансування у розмірі 70 мільярдів євро на 2027 рік (при цьому очікуваний внесок самого ЄС має скласти 45 мільярдів євро) є обов'язковою умовою для "обговорення будь-яких подальших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки".

Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо всі країни не погодяться фінансувати Україну - FT

Коментуючи це, Фіцо заявив: "Ми повинні відповісти на шантаж".

"Ми маємо таке саме право вето, як і федеральний канцлер Німеччини", — додав він.

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ЗМІ наголошує, що Фіцо неодноразово критикував політику ЄС щодо війни в Україні: він виступає проти надання військової допомоги та підтримує дружні відносини з Росією, тоді як інші лідери ЄС ізолювали москву через її вторгнення у 2022 році.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, підтримавши позицію Фіцо, зазначив, що блокування бюджету ЄС призведе також до блокування коштів, призначених для України.

Наразі ЄС веде переговори щодо свого наступного семирічного бюджету, який діятиме з 2028 року. Крок Мерца розцінюють як спробу використати статус Німеччини — найбільшого донора бюджету ЄС — для тиску на країни, які не бажають погоджуватися на розширення підтримки України.

У грудні минулого року ЄС погодив надання Україні позики в розмірі 90 мільярдів євро. Словаччина, Чехія та Угорщина вирішили не брати в цьому участі й дали зрозуміти, що не долучатимуться до жодних нових кредитних програм.