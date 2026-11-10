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Фицо обвинил Мерца в "шантажe" — при чём здесь Украина и бюджет ЕС

Киев • УНН

 • 7066 просмотра

Роберт Фицо назвал шантажом требование Фридриха Мерца связать помощь Украине с бюджетом ЕС. Словакия и Чехия выступили против.

Фицо обвинил Мерца в "шантажe" — при чём здесь Украина и бюджет ЕС
Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в «шантажe» после того, как Берлин настоял на том, чтобы связать соглашение о финансировании Украины с переговорами по следующему долгосрочному бюджету Европейского союза, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме председателю Европейского совета Антониу Коште, с которым ознакомилось агентство Reuters, Мерц отметил, что все страны ЕС должны внести вклад в финансирование Украины, которая защищается от российского вторжения.

Он заявил, что обязательство всех государств — членов ЕС помочь Украине покрыть прогнозируемый дефицит финансирования в размере 70 миллиардов евро на 2027 год (при этом ожидаемый вклад самого ЕС должен составить 45 миллиардов евро) является обязательным условием для «обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия».

Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT 09.11.26, 18:57 • 10002 просмотра

Комментируя это, Фицо заявил: «Мы должны ответить на шантаж».

«Мы имеем такое же право вето, как и федеральный канцлер Германии», — добавил он.

Добавим

СМИ отмечает, что Фицо неоднократно критиковал политику ЕС в отношении войны в Украине: он выступает против предоставления военной помощи и поддерживает дружественные отношения с Россией, тогда как другие лидеры ЕС изолировали Москву из-за ее вторжения в 2022 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, поддержав позицию Фицо, отметил, что блокирование бюджета ЕС приведет также к блокированию средств, предназначенных для Украины.

В настоящее время ЕС ведет переговоры по своему следующему семилетнему бюджету, который будет действовать с 2028 года. Шаг Мерца расценивают как попытку использовать статус Германии — крупнейшего донора бюджета ЕС — для давления на страны, которые не желают соглашаться на расширение поддержки Украины.

В декабре прошлого года ЕС согласовал предоставление Украине займа в размере 90 миллиардов евро. Словакия, Чехия и Венгрия решили не участвовать в этом и дали понять, что не будут присоединяться ни к каким новым кредитным программам.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
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Reuters
Фридрих Мерц
Роберт Фицо
Европейский Союз
Чешская Республика
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Словакия
Венгрия
Украина