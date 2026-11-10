Не шантаж, а общая европейская задача — Мерц отверг обвинения Фицо относительно финансирования Украины

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины — это "общая европейская задача, а не дело отдельных государств-членов". Так он ответил на критику со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо намерения Германии связать вопрос бюджета ЕС с согласованием нового многомиллиардного кредита для Украины, передает УНН со ссылкой на журналиста Politico Ганса фон дер Бурхарда.

Поддержка Украины — это общая европейская задача, а не дело отдельных государств-членов. Именно поэтому вопрос о том, как мы будем финансировать Украину в ближайшие годы — если в этом возникнет необходимость, — безусловно, должен быть частью этих бюджетных переговоров - процитировал Бурхард слова Мерца.

Канцлер ФРГ с пониманием относится к внутриполитическим нюансам в Венгрии и других странах, "но, в свою очередь, прошу с пониманием отнестись к тому, что крупнейший донор бюджета Европейского союза — страна, которая также вносит наибольший вклад в поддержку Украины, — настаивает на том, чтобы мы решили этот принципиальный вопрос совместно. И именно это будет стоять на повестке дня в ближайшие дни, а возможно, даже недели".

Кроме того, Бурхард привел слова премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, который не исключает "совместное празднование Рождества" ради договоренности о бюджете ЕС.

"Я думаю, что мы еще вместе будем праздновать Рождество", — чтобы договориться о бюджете ЕС, - привел журналист слова Мадяра во время встречи с Мерцем в Берлине.

Фицо обвинил Мерца в "шантажe" — при чём здесь Украина и бюджет ЕС

Добавим

Как пишет Reuters, премьер-министр Словакии неоднократно критиковал политику ЕС в отношении войны в Украине: он выступает против предоставления военной помощи и поддерживает дружественные отношения с Россией, тогда как другие лидеры ЕС изолировали москву из-за ее вторжения в 2022 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, поддержав позицию Фицо, отметил, что блокирование бюджета ЕС приведет также к блокированию средств, предназначенных для Украины.

В настоящее время ЕС ведет переговоры по своему следующему семилетнему бюджету, который будет действовать с 2028 года. Шаг Мерца расценивают как попытку использовать статус Германии — крупнейшего донора бюджета ЕС — для давления на страны, которые не желают соглашаться на расширение поддержки Украины.

В декабре прошлого года ЕС согласовал предоставление Украине займа в размере 90 миллиардов евро. Словакия, Чехия и Венгрия решили не участвовать в этом и дали понять, что не будут присоединяться ни к каким новым кредитным программам.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что заблокирует следующий семилетний бюджет Европейского союза, если все страны-члены не согласятся предоставлять финансовую поддержку Украине в 2027 году и в дальнейшем.