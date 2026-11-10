$45.410.0950.820.17
ukenru
15:10 • 1464 просмотра
Не шантаж, а общая европейская задача — Мерц отверг обвинения Фицо относительно финансирования Украины
14:16 • 10387 просмотра
Офисы антибаллистического проекта Freyja могут открыть в Дании и Норвегии — Зеленский
14:05 • 10703 просмотра
Сибига в Париже встретится с главой МИД Южной Кореи для нормализации отношений — источник
Эксклюзив
13:43 • 10482 просмотра
россия готовит удары по предприятиям пищевой промышленности в Украине — источник 
13:24 • 16006 просмотра
От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детейVideo
13:16 • 11523 просмотра
Фицо обвинил Мерца в "шантажe" — при чём здесь Украина и бюджет ЕС
13:00 • 14402 просмотра
Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершилися и возобновятся 11 ноября
11:34 • 15998 просмотра
США видят "реальный шанс" на прогресс в мирном урегулировании с началом переговоров в Абу-Даби - СМИ
10:33 • 25036 просмотра
Зеленский рассчитывает на результативные переговоры в Абу-Даби - ожидает брифинга от переговорщиков
09:54 • 29806 просмотра
Россия атаковала энергетику в 8 областях: где отключения и где сложнее всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит10 ноября, 05:53 • 47660 просмотра
Масштабные отключения света в Донецке и Луганске после атаки дронов, взрывы также раздавались в Крыму и России10 ноября, 05:59 • 17462 просмотра
Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби10 ноября, 06:40 • 40660 просмотра
Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности? 09:50 • 37741 просмотра
Европейцы сделали совместное заявление после встречи с Украиной и США в Абу-Даби - упомянули о структуре безопасности после войны10:07 • 20311 просмотра
публикации
От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детейVideo13:24 • 16005 просмотра
Без отсрочки для тыловиков и возвращение для СБУ и ГУР - как Зеленский предлагает изменить правила декларирования12:43 • 14243 просмотра
Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности? 09:50 • 37988 просмотра
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
Эксклюзив
10 ноября, 06:20 • 58626 просмотра
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 72368 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
GTA VI уже доступна для загрузки — разработчики показали новый трейлер на PS 5 Video15:31 • 220 просмотра
Создавал моду независимой Украины: умер сооснователь Ukrainian Fashion WeekVideo14:44 • 2764 просмотра
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит10 ноября, 05:53 • 47853 просмотра
Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros10 ноября, 05:06 • 56786 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo10 ноября, 03:05 • 55118 просмотра
Актуальное
Отопление
Forbes
Золото
Audi Q5
Тесла Модель Y

Не шантаж, а общая европейская задача — Мерц отверг обвинения Фицо относительно финансирования Украины

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Канцлер Германии назвал поддержку Украины общей задачей Европы. Берлин стремится включить её финансирование в переговоры о бюджете ЕС.

Не шантаж, а общая европейская задача — Мерц отверг обвинения Фицо относительно финансирования Украины
Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины — это "общая европейская задача, а не дело отдельных государств-членов". Так он ответил на критику со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо намерения Германии связать вопрос бюджета ЕС с согласованием нового многомиллиардного кредита для Украины, передает УНН со ссылкой на журналиста Politico Ганса фон дер Бурхарда.

Поддержка Украины — это общая европейская задача, а не дело отдельных государств-членов. Именно поэтому вопрос о том, как мы будем финансировать Украину в ближайшие годы — если в этом возникнет необходимость, — безусловно, должен быть частью этих бюджетных переговоров 

- процитировал Бурхард слова Мерца.

Канцлер ФРГ с пониманием относится к внутриполитическим нюансам в Венгрии и других странах, "но, в свою очередь, прошу с пониманием отнестись к тому, что крупнейший донор бюджета Европейского союза — страна, которая также вносит наибольший вклад в поддержку Украины, — настаивает на том, чтобы мы решили этот принципиальный вопрос совместно. И именно это будет стоять на повестке дня в ближайшие дни, а возможно, даже недели".

Кроме того, Бурхард привел слова премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, который не исключает "совместное празднование Рождества" ради договоренности о бюджете ЕС.

"Я думаю, что мы еще вместе будем праздновать Рождество", — чтобы договориться о бюджете ЕС, - привел журналист слова Мадяра во время встречи с Мерцем в Берлине.

Фицо обвинил Мерца в "шантажe" — при чём здесь Украина и бюджет ЕС10.11.26, 15:16 • 11526 просмотров

Добавим

Как пишет Reuters, премьер-министр Словакии неоднократно критиковал политику ЕС в отношении войны в Украине: он выступает против предоставления военной помощи и поддерживает дружественные отношения с Россией, тогда как другие лидеры ЕС изолировали москву из-за ее вторжения в 2022 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, поддержав позицию Фицо, отметил, что блокирование бюджета ЕС приведет также к блокированию средств, предназначенных для Украины.

В настоящее время ЕС ведет переговоры по своему следующему семилетнему бюджету, который будет действовать с 2028 года. Шаг Мерца расценивают как попытку использовать статус Германии — крупнейшего донора бюджета ЕС — для давления на страны, которые не желают соглашаться на расширение поддержки Украины.

В декабре прошлого года ЕС согласовал предоставление Украине займа в размере 90 миллиардов евро. Словакия, Чехия и Венгрия решили не участвовать в этом и дали понять, что не будут присоединяться ни к каким новым кредитным программам.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что заблокирует следующий семилетний бюджет Европейского союза, если все страны-члены не согласятся предоставлять финансовую поддержку Украине в 2027 году и в дальнейшем.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Новый год
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Reuters
Фридрих Мерц
Роберт Фицо
Европейский Союз
Чешская Республика
Германия
Словакия
Венгрия
Украина