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Прем'єр Болгарії зробив заяву про зброю для України: Софія більше не постачає зі складів збройних сил

Київ • УНН

 • 1442 перегляди

Прем’єр Болгарії Румен Радев висловився щодо експорту зброї до України. Софія більше не передає озброєння зі складів армії.

Прем'єр Болгарії зробив заяву про зброю для України: Софія більше не постачає зі складів збройних сил

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев у кулуарах євросаміту у Дубліні 13 листопада заявив, що експорт зброї з Болгарії до України "неухильно скорочується", і що країна більше не постачає зброю чи боєприпаси зі складів збройних сил Болгарії. Про це УНН пише з посиланням на болгарське видання BNT News.

Деталі

"Якщо ви подивитеся на статистику експорту наших компаній оборонної промисловості, то побачите, що вони зафіксували надзвичайно високі обсяги експорту у 2022 та 2023 роках, але вони неухильно скорочуються", - сказав Радев.

З його слів, "технологічна трансформація, яку ми спостерігаємо під час цієї війни, показує, що зараз також існує величезний попит на дрони".

"З іншого боку, можу заявити, що наша позиція чітка. Ми більше не постачаємо зброю чи боєприпаси зі складів збройних сил Болгарії. Я чітко заявив про це, щойно наш уряд вступив на посаду", - вказав Радев.

Говорячи про фінансову допомогу Україні, прем'єр Болгарії заявив, що країна перебуває під процедурою щодо надмірного дефіциту у ЄС.

"Ми перебуваємо під процедурою надмірного дефіциту. У нас проблеми з резервами країни. У цій ситуації ми не можемо надавати фінансову допомогу, але ми точно не перешкоджаємо рішенням інших держав-членів. Будь-яка країна, яка вирішить надати допомогу та інвестувати кошти на свій розсуд, може це зробити. Тож за нинішніх обставин ми нікого не блокуємо.

Ми готові обговорити механізми, щоб ці кошти були спрямовані не на зброю, а на гуманітарну діяльність та підтримку електроенергетики та медичних послуг. Для нас особливо важливо, щоб ми бачили механізми спрямування цих коштів саме на нашу громаду, якщо ми зробимо внесок як гаранти. Ця громада зосереджена в кількох регіонах України", - зазначив Радев.

Болгарія припиняє фінансування закупівель зброї для України через EPF: у чому причина21.10.26, 21:19 • 13174 перегляди

Юлія Шрамко

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