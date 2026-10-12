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ВПК россии и причастные к "выборам" на ВОТ - кто в новом пакете санкций ЕС против рф и реакция Украины

Киев • УНН

 • 10337 просмотра

ЕС ввёл санкции против 1569 лиц и компаний, более половины из которых связаны с производством баллистических ракет. Отдельно ввели ограничения в отношении 77 лиц за «выборы» на ВОТ.

ВПК россии и причастные к "выборам" на ВОТ - кто в новом пакете санкций ЕС против рф и реакция Украины

ЕС в рамках санкционного режима против рф за агрессивную войну россии против Украины согласовал крупнейший пакет санкций, которые охватывают почти 1600 лиц и организаций в российском военно-промышленном комплексе. Отдельным решением Совет ЕС ввёл санкции в отношении 77 лиц, причастных к организации и проведению нелегальных "выборов" в госдуму рф на временно оккупированных территориях Украины. В Совете ЕС перечислили, что вошло в новый пакет 12 октября, пишет УНН.

Детали

"В ответ на продолжение и эскалацию агрессии россии против Украины, в частности на её недавнюю жестокую военную кампанию, преднамеренно направленную против гражданской инфраструктуры и причиняющую тяжёлые страдания гражданскому населению, сегодня Совет (ЕС) принял дополнительные ограничительные меры против 1569 лиц и организаций в российском военно-промышленном комплексе. Согласованные списки включают 826 российских компаний и 743 лица, занимающих должности генеральных директоров этих компаний", — говорится в сообщении.

Это, как отмечается, крупнейший из санкционных списков, когда-либо согласованный ЕС, и общее количество субъектов под санкциями в рамках этого санкционного режима приближается к 4600.

"Сегодня ЕС принял крупнейший пакет санкционных списков с 2022 года. Около 1600 из них направлены против российского военно-промышленного комплекса. Более половины касается производственной цепочки баллистических ракет, которые россия ежедневно использует для убийства украинских мирных жителей. Бомбардировки мостов Киева, судов, перевозящих зерно, и Национальной академии наук — это не действия страны, стремящейся к миру. Сейчас не время ослаблять давление на москву, а время его усиливать", — заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и председатель Совета ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Что в санкционных списках

Сегодняшний пакет санкций, как отмечается, "специально направлен на поставщиков среднего уровня, представляющих "ядро" российской военной промышленности, генерирующих годовой оборот не менее 20 миллиардов евро и обеспечивающих работой более 250 000 человек".

"Компании, включённые в список, являются поставщиками ключевых компонентов для некоторых наиболее современных российских систем вооружения, включая ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты. Такие ключевые компоненты включают: электронику, в том числе полупроводники, микросхемы и компьютеры; коммуникационное оборудование, включая радары, антенны и приёмники; авиационные, спутниковые и ракетные системы; взрывчатые вещества и боеприпасы, а также оптику и навигационные системы", — говорится в сообщении.

Те, кто был включён в этот санкционный режим, как указано, "подлежат замораживанию активов, а предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, либо в их пользу запрещено. Кроме того, к физическим лицам, перечисленным в списке, применяется запрет на поездки в ЕС".

Также ЕС ввёл санкции против 77 лиц в рамках санкционного режима за организацию "выборов" в госдуму рф в сентябре 2026 года российской федерацией на временно оккупированных территориях Украины. Речь идёт о 74 "кандидатах" от различных российских партий на ВОТ, а также о трёх членах центральной избирательной комиссии рф.

Соответствующие правовые акты, как сообщается, были опубликованы в Официальном журнале Европейского союза.

Под санкции попали, в частности:

  • Сергей Арбузов, экс-глава НБУ и бывший и. о. премьер-министра, который был кандидатом от партии «справедливая россия» и участвовал в незаконных так называемых «выборах» в госдуму рф;
    • Янина Павленко, так называемый «мэр Ялты»; кандидат от партии «единая россия», участвовавшая в незаконных так называемых «выборах» в госдуму рф; бывший директор завода игристых вин «Новый Свет»; бывший директор по производству аграрного союза «Массандра».

      Под ограничительные меры ЕС в отношении российского ВПК попали в том числе:

      • Сергей Гуреев, генеральный директор акционерного общества «объединённая ракетно-космическая корпорация";
        • Василий Буренок, являющийся президентом «российской академии ракетных и артиллерийских наук»;
          • Сергей Питиков, гендиректор «научно-производственной корпорации конструкторское бюро машиностроения», которая, согласно данным ГУР, является разработчиком и производителем баллистических ракет 9М723 «Искандер-М» и аэробаллистических Х-47М2 «Кинжал», ПЗРК «Стрела», «Игла», «Верба», ПТРК «Хризантема-С», управляемых ракет «Атака», КАЗ «Арена», ракеты «Изделие 305»;
            • Виктор Иванов, генеральный директор «научно-исследовательского института точных приборов», который, согласно данным ЕС, осуществляет деятельность в космической и военной сфере и поставляет минобороны россии специальное оборудование и услуги. Компания входит в состав государственной корпорации «роскосмос» и работает над новой спутниковой системой для российской армии — синтетическим космическим радаром «Касатка-Р»;
              • Дмитрий Автайкин, генеральный директор «российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем», основными направлениями деятельности которой, согласно данным ГУР, являются создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

                Реакция Украины

                На расширение санкций ЕС в отношении рф отреагировали в Офисе Президента и МИД Украины.

                "Это очень мощное решение! Спасибо Совету ЕС! Есть ли что-то, связанное с прекращением экспорта глинозема из ЕС в россию, в этом пакете? В следующем пакете?" — прокомментировал первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица в X.

                Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также приветствовал беспрецедентное по масштабам расширение санкционных списков ЕС против россии — почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против ее военно-промышленного комплекса, более половины из которых связаны с производством баллистических ракет.

                "Особая благодарность высокой представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас за ее решительное лидерство, а также всем государствам — членам ЕС за единство и непоколебимость. На фоне последних жестоких российских ударов по украинским городам время принятия и масштаб этого решения имеют особое значение. москва усиливает свой террор. Европа демонстрирует, что ее ответ может быть столь же решительным. кремль годами пытается расколоть Европу. Сегодня Европа демонстрирует, почему москва так боится ее единства", — отметил Сибига.

                Глава МИД подчеркнул, что москва не должна иметь возможности рассматривать цену очередной атаки как очередные приемлемые расходы. Цена агрессии и впредь должна превышать любые расчеты кремля.

                Юлия Шрамко

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