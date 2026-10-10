Ирландия предложила сократить бюджет ЕС на 159 млрд евро — Politico

Ирландия предложила сократить бюджет ЕС на 2028–2034 годы на 159 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. Предложение предусматривает сокращение расходов на внешнюю помощь, конкурентоспособность и административные нужды блока. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Ирландское председательство в Совете ЕС, которое ведёт переговоры, предложило сократить общий бюджет блока на период с 2028 по 2034 год примерно на 8%, чтобы удовлетворить требования лагеря во главе с Германией, который настаивает на значительных сокращениях.

Ирландский переговорный документ, или negobox, предусматривает сокращение на 122 млрд евро в текущих ценах по сравнению с предыдущим negobox, представленным кипрским председательством в июне. Это создаёт предпосылки для напряжённых дискуссий между 27 лидерами ЕС во время саммита на следующей неделе.

Блок разделён между странами, придерживающимися политики экономии и требующими сократить на несколько сотен миллиардов евро предложенный бюджет размером почти 2 трлн евро, и противоположным лагерем южных и восточных государств, известным как «Друзья сплочённости», которые выступают против сокращений.

В качестве уступки «Друзьям сплочённости» Ирландия защитила от любых сокращений субсидии фермерам и региональные выплаты, которые составляют половину общего бюджета и являются политически чувствительными вопросами.

Вместо этого основная часть сокращений пришлась на внешнюю помощь, которую сократили на 38 млрд евро; на конкурентоспособность, расходы на которую сократили на 75 млрд евро, и на административные расходы ЕС, которые были уменьшены на 10 млрд евро.

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Дублин также отменил резервный фонд на «чёрный день», известный как «амортизационный механизм ЕС», который позволял Европейской комиссии привлекать средства для преодоления непредвиденных чрезвычайных ситуаций в течение семилетнего бюджетного цикла.

Однако предложение Ирландии вряд ли удовлетворит «экономные» страны, которые предупреждали о непропорциональных сокращениях финансирования новых общеевропейских приоритетов, таких как конкурентоспособность, оборона и развитие.

Германия и её союзники раскритиковали предыдущее кипрское председательство в Совете за то, что в последнем пакете предложений в июне было сокращено лишь 32 млрд евро.

27 послов ЕС отреагируют на этот пакет предложений во время встречи в воскресенье, где они также подготовят обсуждение лидеров, которое состоится в четверг.

Правительства спешат договориться между собой о бюджетном соглашении до конца года, прежде чем выборы во Франции, Польше и Италии поставят под угрозу срыв переговоров.

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